DCI - Leia no
jornal DCI sobre Economia, Futebol,
Celebridades e Loterias
Jornal DCI » DCI Mais » BBB 26

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 26: resultado de sábado (28/2)

Anjo da semana será autoimune ou não?
Escrito por Anny Malagolini
Publicado em
quem ganhou a prova do anjo
Foto: Globoplay

Quer saber quem ganhou a prova do anjo hoje? A disputa desse sábado, dia 28 de fevereiro, agora na parte da tarde no BBB 26. Nesta semana, o anjo não é autoimune, então o participante terá que imunizar um aliado na noite de formação do paredão. Samira é a líder e o paredão é falso. Portanto, a imunidade vai interferir na dinâmica aguardada pelo público.

Acompanhe disputa de quem ganhou a prova do anjo

A prova do anjo desse sábado, dia 28, ainda não começou. A disputa não é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.

Veja quem vai participar:

Alberto Cowboy –
Ana Paula Renault
Babu Santana –
Gabriela –
Jordana –
Juliano Floss –
Leandro Boneco –
Marciele –
Solange Couto –

Como será a 7ª formação de paredão do BBB 26

A formação do Paredão Falso de domingo começa com a definição das imunidades. Estará protegido o participante escolhido pelo Anjo — podendo haver dois imunizados, caso o vencedor da prova abra mão do vídeo da família para conquistar uma imunidade extra.

Na sequência, a berlinda começa a tomar forma. Já estará emparedado o indicado pelo Exilado. O Líder faz sua indicação direta, e o participante mais votado pela casa no confessionário também vai ao Paredão. O indicado pelo Líder ainda tem direito ao Contragolpe, puxando mais um jogador para a disputa.

Com os nomes definidos, três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e apenas um se salva. Os outros dois permanecem na berlinda, formando um Paredão triplo. Como a semana é de Paredão Falso, o público vota para mandar um participante ao Quarto Secreto — ninguém será eliminado.

Imunidades

  • 1 imunizado pelo Anjo
  • +1 imunizado pelo Anjo (caso abra mão do vídeo da família)

Emparedados

  • 1 emparedado pelo Exilado
  • 1 emparedado pelo Líder
  • 1 mais votado pela Casa

Contragolpe do emparedado pelo Líder

Prova Bate e Volta

  • 3 jogam
  • 1 pessoa se salva
  • Resultado da semana

Paredão triplo falso

  • Público vota para enviar 1 participante ao Quarto Secreto

Anny Malagolini
Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.