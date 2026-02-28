Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 26: resultado de sábado (28/2)

Quer saber quem ganhou a prova do anjo hoje? A disputa desse sábado, dia 28 de fevereiro, agora na parte da tarde no BBB 26. Nesta semana, o anjo não é autoimune, então o participante terá que imunizar um aliado na noite de formação do paredão. Samira é a líder e o paredão é falso. Portanto, a imunidade vai interferir na dinâmica aguardada pelo público.

Acompanhe disputa de quem ganhou a prova do anjo

A prova do anjo desse sábado, dia 28, ainda não começou. A disputa não é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.

Veja quem vai participar:

Alberto Cowboy –

Ana Paula Renault

Babu Santana –

Gabriela –

Jordana –

Juliano Floss –

Leandro Boneco –

Marciele –

Solange Couto –

Como será a 7ª formação de paredão do BBB 26

A formação do Paredão Falso de domingo começa com a definição das imunidades. Estará protegido o participante escolhido pelo Anjo — podendo haver dois imunizados, caso o vencedor da prova abra mão do vídeo da família para conquistar uma imunidade extra.

Na sequência, a berlinda começa a tomar forma. Já estará emparedado o indicado pelo Exilado. O Líder faz sua indicação direta, e o participante mais votado pela casa no confessionário também vai ao Paredão. O indicado pelo Líder ainda tem direito ao Contragolpe, puxando mais um jogador para a disputa.

Com os nomes definidos, três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e apenas um se salva. Os outros dois permanecem na berlinda, formando um Paredão triplo. Como a semana é de Paredão Falso, o público vota para mandar um participante ao Quarto Secreto — ninguém será eliminado.

Imunidades

1 imunizado pelo Anjo

+1 imunizado pelo Anjo (caso abra mão do vídeo da família)

Emparedados

1 emparedado pelo Exilado

1 emparedado pelo Líder

1 mais votado pela Casa

Contragolpe do emparedado pelo Líder

Prova Bate e Volta

3 jogam

1 pessoa se salva

Resultado da semana

Paredão triplo falso