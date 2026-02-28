Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 26: resultado de sábado (28/2)

Quer saber quem ganhou a prova do anjo hoje? A disputa desse sábado, dia 28 de fevereiro, agora na parte da tarde no BBB 26. Nesta semana, o anjo não é autoimune, então o participante terá que imunizar um aliado na noite de formação do paredão. Samira é a líder e o paredão é falso. Portanto, a imunidade vai interferir na dinâmica aguardada pelo público.
Acompanhe disputa de quem ganhou a prova do anjo
A prova do anjo desse sábado, dia 28, ainda não começou. A disputa não é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.
Veja quem vai participar:
Alberto Cowboy –
Ana Paula Renault
Babu Santana –
Gabriela –
Jordana –
Juliano Floss –
Leandro Boneco –
Marciele –
Solange Couto –
Como será a 7ª formação de paredão do BBB 26
A formação do Paredão Falso de domingo começa com a definição das imunidades. Estará protegido o participante escolhido pelo Anjo — podendo haver dois imunizados, caso o vencedor da prova abra mão do vídeo da família para conquistar uma imunidade extra.
Na sequência, a berlinda começa a tomar forma. Já estará emparedado o indicado pelo Exilado. O Líder faz sua indicação direta, e o participante mais votado pela casa no confessionário também vai ao Paredão. O indicado pelo Líder ainda tem direito ao Contragolpe, puxando mais um jogador para a disputa.
Com os nomes definidos, três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e apenas um se salva. Os outros dois permanecem na berlinda, formando um Paredão triplo. Como a semana é de Paredão Falso, o público vota para mandar um participante ao Quarto Secreto — ninguém será eliminado.
Imunidades
- 1 imunizado pelo Anjo
- +1 imunizado pelo Anjo (caso abra mão do vídeo da família)
Emparedados
- 1 emparedado pelo Exilado
- 1 emparedado pelo Líder
- 1 mais votado pela Casa
Contragolpe do emparedado pelo Líder
Prova Bate e Volta
- 3 jogam
- 1 pessoa se salva
- Resultado da semana
Paredão triplo falso
- Público vota para enviar 1 participante ao Quarto Secreto