Quem ganhou a Prova do Líder hoje no BBB 26: resultado de quinta (05/3)

Quer saber quem ganhou a prova do líder hoje? A disputa dessa quinta, dia 5 de março, começa agora à noite no BBB 26. Nesta semana, duas pessoas vão dividir a liderança, algo inédito no programa. Breno, que voltou de um paredão falso, está imune independentemente do resultado.
- Em andamento
Acompanhe disputa de quem ganhou a prova do líder
A prova do líder desse quinta, dia 5, começa às 22h30. Apenas o início da disputa é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.
As duplas são:
1 – Babu e Solange
2 – Leandro e Breno
3 – Alberto e Jonas
4 – Milena e Ana Paula
5 – Samira e Juliano
6 – Gabriela e Chaiany
Para ganhar, os participantes não poderão segurar o cabo de aço durante a prova. Segundo o diretor de provas, contatos ocasionais ou esbarrões sem intenção serão considerados normais. Já se ficar claro que houve tentativa deliberada de segurar o cabo, a dupla poderá sofrer punição.
Como será a 8ª formação de paredão do BBB 26
Sexta-feira (06/03): Prova do líder
Sábado (07/03): Festa
Sábado (07/03): Prova do anjo
Domingo (08/03): Formação do paredão
Segunda (09/03): Sincerão
Terça (10/03): Eliminação do paredão falso