Quem ganhou a Prova do Líder hoje no BBB 26: resultado de quinta (05/3)

Quer saber quem ganhou a prova do líder hoje? A disputa dessa quinta, dia 5 de março, começa agora à noite no BBB 26. Nesta semana, duas pessoas vão dividir a liderança, algo inédito no programa. Breno, que voltou de um paredão falso, está imune independentemente do resultado.

Em andamento

Acompanhe disputa de quem ganhou a prova do líder

A prova do líder desse quinta, dia 5, começa às 22h30. Apenas o início da disputa é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.

As duplas são:

1 – Babu e Solange

2 – Leandro e Breno

3 – Alberto e Jonas

4 – Milena e Ana Paula

5 – Samira e Juliano

6 – Gabriela e Chaiany

Para ganhar, os participantes não poderão segurar o cabo de aço durante a prova. Segundo o diretor de provas, contatos ocasionais ou esbarrões sem intenção serão considerados normais. Já se ficar claro que houve tentativa deliberada de segurar o cabo, a dupla poderá sofrer punição.

Como será a 8ª formação de paredão do BBB 26

Sexta-feira (06/03): Prova do líder

Sábado (07/03): Festa

Sábado (07/03): Prova do anjo

Domingo (08/03): Formação do paredão

Segunda (09/03): Sincerão

Terça (10/03): Eliminação do paredão falso