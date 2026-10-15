Quando estreia o BBB 27? Reality terá mudanças no Sincerão e nas eliminações

O BBB 27 terá novidades na dinâmica do jogo e na programação da TV Globo. Tadeu Schmidt apresentou as mudanças da próxima temporada do Big Brother Brasil nesta quarta-feira (14), durante o Upfront Globo 2027, evento realizado em São Paulo. Entre os destaques estão a reformulação do Sincerão, novas provas nas Casas de Vidro e um formato diferente para acompanhar as eliminações dos participantes.

Estreia do BBB 27

A estreia do BBB 27 está marcada para 11 de janeiro de 2027, com uma temporada de 100 dias. O elenco será formado por integrantes dos grupos Pipoca, Camarote e Veteranos, reunindo candidatos anônimos, personalidades conhecidas e ex-participantes do reality. A proposta da emissora é ampliar as possibilidades de disputa e aproximar ainda mais o público das decisões que movimentam o confinamento.

Uma das principais mudanças envolve o Sincerão, dinâmica que coloca os participantes diante de confrontos e avaliações sobre os colegas de confinamento. Na nova edição, a atividade será mais rápida e contará com elementos de gamificação, uma estratégia para renovar o formato e deixar os embates mais dinâmicos para quem acompanha o programa.

As Casas de Vidro também terão novidades. Os candidatos selecionados para disputar vagas no reality participarão de provas diárias, e os vencedores poderão conquistar vantagens para utilizar no jogo após a entrada na casa principal. A seleção dos participantes será acompanhada pelo público por meio do Seleção BBB, entre 8 e 10 de janeiro.

A programação das terças-feiras ganhará uma atração especial após a eliminação. O participante que deixar a casa conversará com uma plateia e encontrará opiniões opostas sobre sua trajetória, representadas por um fã e um hater. O eliminado também terá o primeiro contato com suas redes sociais e fará uma ligação telefônica ao vivo.

Aos domingos, a formação do paredão será dividida em duas partes: uma à tarde, depois de Temperatura Máxima, e outra após o Fantástico, com a conclusão da dinâmica e a Prova Bate e Volta. A Globo ainda prepara uma experiência inspirada no programa dentro do Roblox, ampliando a presença do BBB 27 para além da televisão.

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