Ao vivo: onde vai passar o Met Gala 2025 e o que esperar

A segunda-feira do Met Gala 2025 chegou e, se você não conseguiu um lugar na lista de convidados exclusiva, não se preocupe: ainda há muitas maneiras de assistir! O tema deste ano é “Superfine: Tailoring Black Style” e o código de vestimenta é “Tailored for You”.

Onde assistir o Met Gala 2025?

A partir das 19h, os fãs podem assistir através do Youtube oficial da Vogue, mas sem tradução. Para quem prefere a transmissão brasileira com comentários sobre os looks da celebridades, o público pode assistir o Met Gala pelo canal E!. Na emissora, a cobertura do evento também acontece a partir das 19h do Brasil. É necessário saber se o E! está disponível no seu plano de TV por assinatura, o valor irá variar de acordo com a empresa que presta serviço na sua região.

Os números do canal são: Claro 550; Sky 491, Vivo 626 e OI 133. O E! também faz transmissão ao vivo em seu canal no Youtube, confira:

O que é o Met Gala?

Conhecido como “a maior noite da moda”, o Met Gala é um evento de angariação de fundos para o Metropolitan Museum of Art em Nova York. O cerimônia recebe estrelas, jovens criativos e modelos da indústria.

O evento atrai os maiores nomes da lista A, que se vestem de acordo com um tema definido, geralmente em criações sob medida dos designers de moda mais impactantes do mundo. Nos anos anteriores, os convidados se vestiram com os temas ‘punk’, ‘camp’ e ‘corpos celestiais’, enquanto também houve eventos que prestaram homenagem a designers específicos, incluindo Alexander McQueen e Rei Kawakubo.

O Met Gala é realizado todos os anos no Museu Metropolitano de Arte (Metropolitan Museum of Art), localizado em Nova York. Ele foi fundado no final do século 19 e fica próximo ao Central Park. Durante o evento do Met Gala, o local é fechado apenas para convidados que vão assistir ao desfile, porém, diariamente ele pode ser visitado pelo público.

Tudo sobre celebridades no DCI.