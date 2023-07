Solteira? Quem é namorado de Patrícia Poeta em 2023?

Considerada uma das apresentadoras belas da TV atualmente, a vida amorosa de Patrícia Poeta, 46 anos, sempre é alvo de curiosidade. Mãe de um jovem de 20 anos, a global está namorando ou vive a solteirice? Veja o que descobrimos.

Patrícia Poeta está solteira?

A apresentadora do Encontro não tem namorado no momento e aproveita a vida de solteira. Patrícia Poeta costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal, mas em junho precisou desmentir uma notícia de que estaria namorando com o ex-marido de Ana Maria Braga.

Na ocasião do boato, foi dito no programa A Tarde é Sua, da Rede TV!, que a famosa estava envolvida com o empresário Marcelo Frisoni. Em nota à imprensa, a assessoria de Patrícia Poeta disse que a dupla não tem nenhum envolvimento e alertou: "é importante ressaltar que fake news é crime". Desde então, nenhum novo rumor sobre a vida amorosa da apresentadora surgiu.

O último namoro público de Poeta foi com o endocrinologista Fabiano Serfaty, em 2018, que já foi entrevistado pelo É de Casa, projeto que a famosa apresentou durante alguns anos. Na época, a jornalista falou sobre o romance na mídia e assumiu publicamente que estava conhecendo o médico, mas alguns meses mais tarde revelou que estava solteira novamente, sem contar o motivo que a levou ao término.

Antes disso, Patrícia Poeta foi casada durante 16 anos com o diretor Amaury Soares, hoje um dos chefões dos Estúdios Globos. Eles subiram ao altar em 2001 e se divorciaram em 2017. Assim como Patrícia, Amaury também mantém a vida pessoal longe dos holofotes, por isso o casal não contou para o público e a mídia como surgiu a decisão de separarem.

Quem é o filho de Patrícia Poeta?

Patrícia Poeta tem apenas um filho, o produtor musical e DJ Felipe Poeta Soares, de 20 anos de idade. Ele é fruto de seu casamento com Amaury Soares, com quem ainda mantém uma boa relação, apesar da separação. O ex-casal e o filho até contam com um grupo só deles no Whats App, segundo contou a jornalista para a revista Claudia um ano após seu divórcio.

Felipe estudou música nos Estados Unidos e criou sua própria produtora, a gravadora Tha House Company, empresa que trabalha ao lado do produtor Monog. O rapaz usa seu nome e sobrenome famoso para alguns trabalhos, mas também assume o nome artístico PoetaNoBeat em outros projetos.

Patrícia Poeta queria ter mais filhos, mas não conseguiu gestações bem sucedidas após Felipe. Na mesma entrevista para a revista Claudia em que falou sobre a boa relação pós-casamento com Amaury, ela contou que seu sonho era uma família maior, mas após a chegada de Felipe na família ela teve uma gravidez tubária (quando o feto se instala fora do útero) e por isso precisou fazer um aborto que lhe causou dor e complicações.

Após este episódio, ela tentou engravidar outras vezes, chegou a fazer fertilização, tomou hormônios, mas nada funcionou. "Nunca parei de tentar. (...) A frustração é tremenda, não nego. Era difícil entender porque o Felipe veio facilmente e sem ser planejado. Achei que seria simples quando quisesse o segundo. Sofri muito, mas o amadurecimento mostra que as coisas não acontecem como imaginamos", relatou.

Ainda segundo a famosa, apesar das dificuldades para tentar gerar o segundo filho, a situação não abalou seu casamento com Amaury. Inclusive, ela associa o seu bom relacionamento com o diretor após o divórcio com a construção familiar sólida que construiu com o pai de seu filho durante a relação.

