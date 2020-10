Ator global Cecil Thiré morre no Rio de Janeiro aos 77 anos

O ator e diretor Cecil Thiré morreu nesta sexta-feira, dia 9, no Rio de Janeiro aos 77 anos. Há anos o global lutava contra o Mal de Parkinson . Segundo sua família, Cecil morreu em casa, na Zona Sul da capital fluminense, enquanto dormia.

Quem foi Cecil Thiré?

Nascido em 28 de maio de 1943, no Rio de Janeiro, Cecil Aldary Portocarrero Thiré viveu em uma família de artistas. Afinal, foi o filho único do casamento entre a atriz Tônia Carrero e o artista plástico Carlos Arthur Thiré.

Ainda adolescente Thiré seguiu na carreira da família, tendo trabalhado com teatro, cinema e televisão . Aos 19 anos dirigiu o primeiro curta-metragem: “Os Mendigos”.

Na frente das câmeras, Cecil Thiré trabalhou em mais de 20 novelas como “O Espigão”, “Sol de Verão”, “Top Model” e “Celebridade”.

Até hoje é lembrado pelos fãs com os destaques de Mário Liberato em “Roda de Fogo” e de Adalberto em “A Próxima Vítima”.

Processo contra a Record TV

Em 2016, Cecil Thiré venceu uma ação milionária contra a Record TV .

O juízo da 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro determinou que a emissora do bispo Edir Macedo por indenizações trabalhistas. Especula-se que o valor da ação chegasse a R$ 1,2 milhão.

Cecil Thiré ingressou com o processo em 2014, após ser dispensado. Segundo ele, a emissora não cumpriu com obrigações trabalhistas entre 2005 a 2014, além de não ter reajustes.

O ator estava afastado das telas há alguns anos, cuidando da saúde. Ele sofria com o Mal de Parkinson.

Uma de suas últimas aparições públicas se deu em 2018, no velório de sua mãe, a atriz Tônia Carrero .

O ator teve quatro filhos: Miguel Thiré, Carlos Thiré e Luísa Thiré, do seu primeiro casamento com Norma Pesce, além de João Cavalcanti Thiré, nascido de seu segundo casamento, com Carolina Cavalcanti.