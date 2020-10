Atriz Giovanna Antonelli tem bens penhorados na justiça

A atriz Giovanna Antonelli tem mais de R$ 8 mil penhorados em razão de um pagamento de uma dívida. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o valor é referente aos honorários dos advogados da empresa SPE 23 Global Prêmio, de quem adquiriu um apartamento no ano de 2015.

Contudo, a atriz Giovanna Antonelli acabou, na ocasião, desistindo do negócio e foi à Justiça cobrar a devolução dos valores pagos, mas acabou perdendo. “Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do devedor (…) Proceda-se desde logo à transferência do numerário para a conta judicial que será responsável pela atualização e encerramento da mora”, afirmou o juiz Rubens Soares Sá Viana Júnior, da 3ª Vara Cível de Itaboraí.

Atriz Giovanna Antonelli tem conta do Whatsapp clonada

Na quinta-feira (22), a atriz Giovanna Antonelli foi às Redes Sociais avisar que sua conta de Whatsapp havia sido clonada por criminosos. Segundo ela, o responsável pelo ato estava pedindo mandando mensagens ao seus contatos em seu nome. “Atenção, pessoal. Clonaram meu WhatsApp e estão mandando mensagens se passando por mim! Cuidado!“, informou a atriz Giovanna Antonelli em sua conta pessoal.

Giovanna Antonelli aproveitou o episódio também para rir da situação: “Vários amiguinhos estão recebendo mensagens dizendo que sou eu, mas não sou eu. Cada dia um de nós vira estatística. Se eu estiver te convidando para uma festa, mudando de número ou te pedindo dinheiro, não sou eu”. finalizou