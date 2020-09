A Cantora estreou nos anos 90 no girl group Destiny’s Child e tem carreira de sucesso marcadas por hits como Run the World e Formation, agora, a virginiana está mais perto dos 40.

Beyoncé chega aos 39 anos nesta sexta-feira (4), considerada um dos maiores ícones do pop atual. Com 12 álbuns no currículo, a cantora, decerto, apresenta uma carreira diversa na industria fonográfica mundial. Já tendo passeado pelo pop, hip-hop, latino e raízes africanas, a celebridade coleciona milhões de fãs e é inspiração para todos.

A cantora surgiu na música no girl group Destiny’s Child, que apresentava canções em R&B, no fim dos anos 90. De fato, um marco na carreira da diva. Em 2003, após um hiato da banda feminina americana, a cantora se lançou em voo solo com o álbum Dangerously in Love. Já na estreia, a artista emplacou o single Crazy in Love em primeiro lugar na Billboard 200.

Apesar de ser popular atualmente, Crazy in Love foi apenas um dos sucessos da estreia em sua estreia. Baby Boy, por exemplo, também se figurou no top da parada musical. Três anos depois, Beyoncé lançou o álbum B’day, em uma tentativa de firmá-la de vez na cena musical.

O disco da famosa não só teve desempenho superior ao primeiro, como Irreplaceable, um carro-chefe da obra, ficou por dez semanas na Billboard 100. De 2006 em diante, a artista se consagrou com mais 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Além disso, se tornou a cantora mais rica do mundo antes dos 30 anos.

Mãe de três filhos e casada com o rapper Jay-Z, Beyoncé passou a imprimir através da música mensagens opinativas com poder de discussões na sociedade. Ela desenhou a sua nova era musical, denunciando ataques racistas e cobrando as autoridades pela presença de negros em papéis de destaque.

O jornal DCI listou 5 videoclipes de destaque na carreira Beyoncé:

Formation

Lançado em 2016, o clipe integra Lemonade, o sexto álbum de estúdio da cantora. A obra áudio visual mostra Beyoncé levantando a bandeira do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, tradução para o português).

A artista denuncia que o racismo ainda é presente nos Estados Unidos, e destaca a valorização da identidade negra. Devido a trabalhos anteriores voltados para direitos e respeito para todos, a cantora surpreendentemente recebeu críticas. Na letra da música ela diz: “Meu pai de Alabama, minha mãe de Louisiana”, de fato, uma referência à sua origem de Houston, no Texas, e seus pais que são de Louisiana e do Alabama. Por tanto, ela deixou claro ter vivência para cobrar direitos e se orgulha de quem é. O clipe traz ainda pais de jovem negro morto por policiais dos EUA.

Run the World (Girls)

O clipe de 2011 traz o tema feminista, decerto, uma das principais marcas da carreira de Beyoncé. Em um cenário pós-apocalíptico, ela surge enfrentando um batalhão de homens e termina com um exército formado só por mulheres. A famosa destaca coreografias elaboradas e significativas.

Pretty Hurts

Lançado em 2016, o clipe mostra uma candidata negra a um concurso de Miss que sofre com a disputa imposta pela indústria da beleza. Além do tema central, outros como distúrbios alimentares e uso de remédios para emagrecer ou inibir a fome são abordados.

Surpreendentemente, Beyoncé disponibilizou no clipe um momento marcante da sua vida. Quando criança, venceu um concurso de beleza nos EUA.

Crazy in Love

Um marco da estreia solo de Beyoncé no cenário musical, a música de 2003 foi eleita a da década pela revista inglesa NME. No clipe, a cantora surge deslumbrante e poderosa, destacando um look dourado. No Youtube, o clipe tem mais de 500 milhões de visualizações. Além disso é uma parceria com JAY Z.

Hallo

Sucesso do álbum I Am… Sasha Fierce, o clipe se tornou o primeiro da carreira da cantora a bater 1 bilhão de visualizações. Decerto, um marco na história da aniversariante do dia.

O vídeo mostra a cantora dançando em frente ao espelho e sendo observada por Michael Ealy. Logo depois, os dois se olham apaixonadamente, dando certamente o clima necessário para a produção que se passa em um cenário banhado de luzes.

