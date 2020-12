Brasileiros mais seguidos no Instagram: veja quem são e o que fazem

Os perfis brasileiros mais seguidos no Instagram ultrapassam facilmente a casa dos xx seguidores. Também pudera, a rede social está estre as favoritas dos usuários no país. E cresceu nos últimos anos e se tornou preferência quando o assunto é engajamento.

Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas no mundo

Criada em 2010, a rede social compartilhava apenas imagens instantâneas. Mas hoje em dia é mais do que isso. O Instagram tem vídeos, storys e mais recentemente a função Reels. Também ganhou essa função em agosto de 2020 para concorrer com o TikTok, outra rede social queridinha dos brasileiros.

E outra novidade que a empresa lançou este ano foi o Instagram Shop. Ele se encontra na opção Explorar da ferramenta e sua proposta é permitir a comprar produtos de marcas e criadores de conteúdo, com muito mais facilidade.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Na prática, a ferramenta ajuda os perfis a descobrir as últimas tendências. Depois, começa a mandar recomendações personalizada de acordo com cada usuário. Assim ele não precisa sair da rede social para encontrá-los. Tudo em um só lugar!

Ou seja, com este outro atrativo, o Instagram se tornou uma grande possibilidade de negócios. Funcionando como uma grande vitrines, diversas empresas apostam nos influencers e sua interação com os seguidores. E isso inclui as celebridades.

E como o público está entre os que mais interagem no mundo. Assim, os perfis viram uma grande oportunidade de rendimentos e popularização na rede social.

E portanto, como era de se esperar, entre os perfis brasileiros mais seguidos no Instagram estão celebridades mais famosas do momento. Incluindo cantores, atrizes, humoristas e atletas. Veja a seguir uma lista com os 10 mais seguidos.

Conheça os 10 brasileiros mais seguidos no Instagram

Veja abaixo a lista com os 10 brasileiros mais seguidos no Instagram, atualmente.

1. Neymar Jr em primeiro lugar na lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram

O atual jogador do Paris Saint-Germain e a seleção brasileira tem 143 milhões de seguidores no Instagram. Isso soma quase 3 vezes mais seguidores que o segundo colocado.

Assim, se tornou o primeiro da lista dos perfis brasileiros mais seguidos no Instagram. Nascido em Mogi das Cruzes (SP) a fama mundial do craque lhe rende um Instagram de ouro aos olhos das marcas.

2. Ronaldinho Gaúcho

Em segundo lugar, Ronaldinho Gaúcho é conhecido por suas grandes jogadas. Portanto se tornou um dos maiores craque do futebol que durante anos defendeu a camisa da seleção brasileira. E também se popularizou no Instagram.

Mesmo com as polêmicas, onde passou 5 meses preso no Paraguai, sua popularidade não caiu. Assim o jogador nascido em Porto Alegre (RS) conta com 52,9 milhões de seguidores.

3. Anitta também faz parte do time dos brasileiros mais seguidos no Instagram

Na sequência temos a cantora Anitta, que conta com 50,1 milhões de seguidores. Portanto, é a terceira colocada da lista dos brasileiros mais seguidos do Instagram.

A artista também é empresária e apresentadora, faz sucesso dentro e fora do Brasil. nascida no Rio de Janeiro, é referência em empoderamento feminino e sucesso na internet.

4. Whinderson Nunes

Dono de um dos maiores canais no Youtube, o humorista Whinderson Nunes também é popular no Instagram. Na rede social conta com 48,1 milhões de seguidores, figurando na quarta posição. Sucesso na internet desde os tempos do Orkut, todavia tem inclusive show disponível na Netflix.

5. Marcelo Vieira Junior

Mais um craque do futebol na lista, Marcelo tem 46 milhões de seguidores, e é o quinto brasileiro mais seguido.

O atual jogador da seleção brasileira de futebol também defende a camisa do Real Madrid, desde 2006. Mas além dos momentos de jogador, ele compartilha os bastidores da profissão, viagens e vida pessoal.

6 . Tatá Werneck – Brasileiros mais seguidos no Instagram

Representante do humor feminino, está a atriz, apresentadora do Lady Night, Tatá Werneck. Ela soma um total de 44,4 milhões de seguidores. Seus posts engraçados fazem sucesso, assim como os bastidores de sua família. Ela é casada com o ator Rafa Vitti e juntos tem uma filha, Clara Maria.

7 . Bruna Marquezine

Quando estreou em 2003 na novela “Mulheres Apaixonadas”, Bruna se tornou uma grande promessa da atuação. Atualmente virou referência também na moda e Instagram com 39,9 milhões de followers. Mas a ex-global recentemente assinou contrato com a Netflix e em breve estrelará produções na plataforma.

Fechando a lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram…

8. Marina Ruy Barbosa

Já em 2005 foi a vez de Marina Ruy Barbosa chamar a atenção, em “Belíssima”. A menina ruiva cresceu e se tornou uma das atrizes mais prestigiadas na Globo.

Também é modelo e empresária, lançando a própria marca de roupas em 2020. Contudo, com apenas 25 anos, é grande sucesso na rede social e soma 37,5 milhões de seguidores em sua conta.

9. Gusttavo Lima

O cantor sertanejo Gusttavo Lima é sucesso nos palcos e plataformas de streaming. E também no Instagram, onde o músico soma O sertanejo conta com 36,6 milhões de contas seguindo seu perfil no Instagram. Assim, o cantor foi responsável pelas longas lives que fizeram sucesso, desde o início da quarentena.

10. Larissa Manoela – Brasileiros mais seguidos no Instagram

Em décimo lugar da lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram está a atriz e cantora Larissa Manoela. Portanto, o fenômeno teen tem 36,3 milhões de seguidores em seu perfil. Assim, o talento e carisma de Larissa chama a atenção desde 2012. Ela interpretou a pequena vilã Maria Joaquina, na versão brasileira de “Carrossel”.