Cabelos de Camilla de Lucas: veja 11 diferentes estilos

Antes da participação no BBB 21, os cabelos de Camilla de Lucas já chamavam a atenção nas fotos da influenciadora digital, que estava sempre mudando o estilo. Já no programa, ela vem ganhando cada vez mais espaço desde que bateu de frente com a cantora Karol Conká, uma das vilãs da edição. Mesmo sendo mais quieta, quando as situações polêmicas começaram ela não deixou de se posicionar.

Em discussões recentes e frequentes, Camilla mostrou que sabe argumentar e que não abaixa a cabeça. O que ela não sabe é que sua postura fez com que crescesse ainda mais do lado de fora da casa. No Twitter, a expressão “ela acordou” chegou a ficar entre os assuntos mais comentados, mostrando uma aprovação do público.

No Instagram, que já contava com milhões de seguidores, os números não param de crescer. Em algumas horas depois do primeiro bate-boca, ela ganhou mais de 500 mil novos seguidores. Ao contrário de outros participantes, inclusive a própria Karol, que viu os números diminuírem bastante.

Quem passa pelas redes sociais dela, além das publicações relacionadas ao reality show, pode conferir também muitas fotos que mostram os diferentes cabelos de Camilla de Lucas, que adorava uma mudança de visual antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Estilos de cabelos de Camilla de Lucas

Mudar o cabelo com frequência era uma das principais características de Camilla, que ficou famosa com seus vídeos divertidos e descontraídos. Versátil, estilosa e cheia de personalidade, ela mostrou que fica bem com diferentes tipos de cabelos, seja com transformações reais nos fios ou com o uso de perucas para diversificar.

Para participar do Big Brother ela adotou um look com tranças, que já tinha usado também em outros momentos. Veja mais alguns cores, cores e penteados!

Tranças

No BBB os cabelos longos com muitas tranças são usados quase sempre soltos ou levemente presos na parte de cima.

Coque

Uma variação do visual que dá um toque diferente é o coque bem volumoso, com todas as tranças presas. Ela também já usou assim no programa.

Cacheado volumoso

Mas nem só de tranças é feito o visual da famosa. Ela tá teve a fase com os fios cheios de cachos e de volume.

Loiros

Uma variação para o mesmo corte foi o clareamento das pontas, deixando os cabelos mais loiros.

Crespos naturais

Na fase de transição capilar, Camilla assumiu os fios crespos e ficou lindíssima com o cabelo grande e bem cheio!

Longo e liso

Mas já que variar sempre foi algo constante nos cabelos de Camilla de Lucas, nada melhor que ousar nas perucas para criar um visual diferente, como este com os fios longos e lisos.

Peruca colorida

Outra peruca que fez sucesso foi a de fios longos, lisos e vermelhos. Na foto postada, o visual foi complementado com flores, chamando ainda mais a atenção dos seguidores.