Cantor Jards Macalé morre aos 82 anos

O cantor, compositor e violonista Jards Macalé morreu nesta segunda-feira, 17 de novembro, aos 82 anos. A informação foi confirmada através das redes sociais no artista. De acordo com a publicação, ele havia despertado recentemente de uma cirurgia cantando “Meu Nome é Gal”, em referência à amiga Gal Costa.

“Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade”, diz a nota divulgada por sua equipe, que também agradeceu o carinho dos fãs e informou que detalhes sobre o funeral serão anunciados em breve.

Importância de Jards Macalé para a música brasileira

Jards Macalé, um dos nomes mais emblemáticos da música brasileira, atravessou décadas como símbolo de resistência e experimentação. Passou pela Tropicália, dialogou com a MPB tradicional, flertou com o samba e o rock, e manteve-se fiel à própria linguagem, sempre inquieta, sempre contestadora.

A notícia da morte gerou forte comoção nas redes sociais. Mensagens de incredulidade e homenagens se multiplicaram em poucos minutos: “Viva Jards. O mais pra frente entre os pra frente”, escreveu um fã. “Gente, como assim?? Como é que a gente fica agora?” “Não acredito nisso não”, reagiram outros.

“Alguém me fala que é mentira”, pediu uma seguidora.

Macalé costumava refletir sobre a própria obra com a lucidez de quem entendia a dimensão da arte. Em uma de suas frases mais lembradas, resumiu a forma como enxergava sua contribuição:

“Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno.”