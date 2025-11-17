Celebridades

Cantor Jards Macalé morre aos 82 anos

Eterno, agora, ele se torna na história da música brasileira.

Escrito por Anny Malagolini
Jards Macalé Foto: redes sociais

O cantor, compositor e violonista Jards Macalé morreu nesta segunda-feira, 17 de novembro, aos 82 anos. A informação foi confirmada através das redes sociais no artista. De acordo com a publicação, ele havia despertado recentemente de uma cirurgia cantando “Meu Nome é Gal”, em referência à amiga Gal Costa.

“Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade”, diz a nota divulgada por sua equipe, que também agradeceu o carinho dos fãs e informou que detalhes sobre o funeral serão anunciados em breve.

Importância de Jards Macalé para a música brasileira

Jards Macalé, um dos nomes mais emblemáticos da música brasileira, atravessou décadas como símbolo de resistência e experimentação. Passou pela Tropicália, dialogou com a MPB tradicional, flertou com o samba e o rock, e manteve-se fiel à própria linguagem, sempre inquieta, sempre contestadora.

A notícia da morte gerou forte comoção nas redes sociais. Mensagens de incredulidade e homenagens se multiplicaram em poucos minutos: “Viva Jards. O mais pra frente entre os pra frente”, escreveu um fã. “Gente, como assim?? Como é que a gente fica agora?” “Não acredito nisso não”, reagiram outros.
“Alguém me fala que é mentira”, pediu uma seguidora.

Macalé costumava refletir sobre a própria obra com a lucidez de quem entendia a dimensão da arte. Em uma de suas frases mais lembradas, resumiu a forma como enxergava sua contribuição:

“Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno.”

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde fica a fazenda do cantor Daniel que faz sucesso na TV

Cantor Lô Borges morre em BH aos 73 anos; relembre músicas

Ator de 50 anos de Stranger Things é denunciado por assediar Millie Bobby Brown

O que tem o filho Patrícia Poeta? Apresentadora chora no Encontro

Diane Keaton tinha esposo? Atriz deixa dois filhos

O que Guilherme Boury é de Fábio Júnior?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes