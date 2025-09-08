Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos no Rio
Cantora estava internada há dois meses
A cantora e compositora Ângela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8 de setembro, aos 75 anos. A informação foi confirmada confirmada à TV Globo pelo advogado dela. A artista estava internada há dois meses no Hospital Silvestre, onde deu entrada no hospital com uma infecção pulmonar grave.
Carreira de Angela Ro Ro
Dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Angela Ro Ro construiu uma carreira de destaque desde o fim dos anos 1970, com sucessos como “Amor, Meu Grande Amor”, “Escândalo”, “Compasso” e “Gota de Sangue”.
Ao longo das décadas, a cantora lançou mais diversos álbuns e se consolidou como um dos grandes nomes da MPB, admirada tanto por sua obra quanto por sua postura sem filtros diante da vida.
Aqui estão algumas das canções de maior sucesso de Ângela Ro Ro:
- “Amor, Meu Grande Amor” – uma das músicas mais conhecidas de sua carreira, virou clássico da MPB.
- “Compasso” – canção romântica muito lembrada, que destaca sua interpretação intensa.
- “Escândalo” – também ficou muito popular, com versos fortes e melodia marcante.
- “Gota de Sangue” – canção emblemática, que traz a dramaticidade característica da artista.
- “Tola Foi Você” – muito conhecida, sempre lembrada nos shows.
- “Só Nos Resta Viver” – uma das mais belas e regravadas.
- “A Mim e a Mais Ninguém” – que reforça seu estilo visceral.
- “Complicados Demais” – sucesso dos anos 80, muito executada na época.
- “Balada da Arrasada” – tornou-se uma espécie de hino pessoal da cantora.
