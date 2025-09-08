Celebridades

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos no Rio

Cantora estava internada há dois meses

Escrito por Anny Malagolini
angela ro ro Foto: reprodução

A cantora e compositora Ângela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8 de setembro, aos 75 anos. A informação foi confirmada confirmada à TV Globo pelo advogado dela. A artista estava internada há dois meses no Hospital Silvestre, onde deu entrada no hospital com uma infecção pulmonar grave.

Carreira de Angela Ro Ro

Dona de uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Angela Ro Ro construiu uma carreira de destaque desde o fim dos anos 1970, com sucessos como “Amor, Meu Grande Amor”, “Escândalo”, “Compasso” e “Gota de Sangue”.

Ao longo das décadas, a cantora lançou mais diversos álbuns e se consolidou como um dos grandes nomes da MPB, admirada tanto por sua obra quanto por sua postura sem filtros diante da vida.

Aqui estão algumas das canções de maior sucesso de Ângela Ro Ro:

  • “Amor, Meu Grande Amor” – uma das músicas mais conhecidas de sua carreira, virou clássico da MPB.
  • “Compasso” – canção romântica muito lembrada, que destaca sua interpretação intensa.
  • “Escândalo” – também ficou muito popular, com versos fortes e melodia marcante.
  • “Gota de Sangue” – canção emblemática, que traz a dramaticidade característica da artista.
  • “Tola Foi Você” – muito conhecida, sempre lembrada nos shows.
  • “Só Nos Resta Viver” – uma das mais belas e regravadas.
  • “A Mim e a Mais Ninguém” – que reforça seu estilo visceral.
  • “Complicados Demais” – sucesso dos anos 80, muito executada na época.
  • “Balada da Arrasada” – tornou-se uma espécie de hino pessoal da cantora.
  • “Escândalo” – marcada pela dramaticidade e ousadia.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Patrimônio de Giorgio Armani e quem herdará seus bilhões

Relembre os casamentos de César Tralli, novo âncora do JN

Qual é a diferença de idade entre Cariúcha e o filho do Gugu?

Foto: Hytalo Santos é preso em São Paulo após vídeo de Felca

Como Hytalo Santos ficou famoso, o influencer denunciado por Felca

Arlindo Cruz morre aos 66 anos no Rio

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes