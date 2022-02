Morre Paulinha da banda Calcinha Preta aos 43 anos

A cantora Paulinha Abelha morreu nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, aos 43 anos, após enfrentar problemas renais. A vocalista da banda Calcinha Preta estava em coma profundo em hospital de Aracaju. Em comunicado, o Hospital Primavera informou que a morte ocorreu às 19h26

A artista enfrentava problemas renais e estava internada desde 11 de fevereiro em Aracaju. O quadro evoluiu e Paulinha foi transferida para a UTI e começou fazer diálise. O quadro no entrou se agravou e a cantora entrou em coma profundo.

Não há mais detalhes sobre o que provocou a morte de Paulinha Abelha.

Leia a nota do hospital:

O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos.

Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia.”

Morre Paulinha da banda

Paulinha Abelha ganhou fama nacional como vocalista da banda de forró “Calcinha Preta”, da qual fazia parte desde 1998. De lá pra cá, a artista participou de outros projetos, mas há 4 anos seguia apenas com o grupo.

