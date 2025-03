Ex-atleta é casada há 11 anos com Julia Silva

Casada, Fabi Alvim do vôlei dá beijo em mulher na Sapucaí

A Sapucaí rendeu cenas de amor e afeto durante o Carnaval de 2025, entre elas estava Fabi Alvim e sua esposa, Julia Silva. Casadas há 11 anos, as duas deram um beijo na avenida, e o retrato fez sucesso nas redes sociais na quarta-feira, 5.

Na imagem, o casal está aos beijos e com leques da bandeira do arco-íris, um símbolo de orgulho para a comunidade LGBTQIAPN+. Fabi escreveu: “Te amo, @julia14silva! “só não venha me julgar pela boca que eu beijo”.

O texto faz parte do samba enredo da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que levou para a Sapucaí a história da considerada a primeira travesti do Brasil, Xica Manincongo. A agremiação ficou em 10º lugar.

Quem é Fabi Alvim?

Fabi Alvim, de 44 anos, é considerada uma das maiores jogadoras da história do vôlei brasileiro, especialmente na posição de líbero. Foi peça fundamental nas conquistas das medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim 2008 e Londres 2012, garantindo segurança defensiva para a seleção brasileira.

Sua importância para o esporte vai além dos títulos conquistados, pois ela redefiniu o papel da líbero com sua agilidade, precisão na defesa e liderança dentro de quadra.

Ela se aposentou em abril de 2019, após 20 anos dedicada ao esporte. Atualmente, ela atua como comentarista esportiva da TV Globo.