Caso Waldemar: mulher que aparece em vídeo fala pela primeira vez

Amanda Faria foi a mulher que apareceu nua, em um vídeo publicado pelo humorista Seu Waldemar. Depois da repercussão, a jovem, de 26 anos, tomou coragem e decidiu quebrar o silêncio sobre o caso que a abalou.

Vítima desabafa: ‘nem queria dar as caras’

Em seu Instagram, Amanda publicou um vídeo falando sobre o caso pela primeira vez. “Para muitas pessoas pode ser que eu esteja atrasada de aparecer aqui, mas não, estou respeitando meu tempo”, avaliou ela.

“Na verdade eu nem queria dar as caras aqui, mas eu preciso agradecer pelas muitas, muitas, muitas mensagens de homens e mulheres que estou recebendo. Eu não consigo responder todo mundo. Então, caso eu não tenha respondido você, eu quero dizer muito obrigada pelo apoio”, agradeceu ela.

“Isso me abalou de uma forma que eu não consigo descrever para vocês. Eu quero pedir para vocês que não compartilhem esse vídeo se chegarem a vocês, porque é uma intimidade minha, e eu acho muito triste quem fica repassando esse tipo de coisa”, descreveu ela, afirmando que a situação afetou até mesmo sua família.

Para completar, ela disse que teve a saúde afetada: “Essa noite eu fui conseguir dormir direito. Não estava conseguindo, nem a base de calmante. Mas eu tenho fé que tudo vai passar e esse pesadelo logo vai acabar.”

Entenda o que aconteceu no caso Seu Waldemar

Na última semana, o humorista publicou um vídeo nos Stories do Instagram, de uma mulher nua. Ele filmou as partes íntimas, chegando a dar zoom no corpo dela, que não percebia enquanto era filmada.

Como consequência, Waldemar foi demitido do canal em que apresentava o programa Balaio’, da TV Anhanguera, que inclusive é afiliada da TV Globo em Goiás.

Seu Waldemar pede desculpas em meio a polêmica

Durante a polêmica, Seu Waldemar usou as redes sociais para pedir desculpas sobre o ocorrido. Tentando se justificar, ele disse que o vídeo não era para ser publicado.

“Errei por ter filmado, pensando em mandar só para mim. De uma forma não intencional, acabei publicando, jamais pensando em prejudicá-la e, obviamente, me prejudicar”, afirmou. “Já estou colhendo duras consequências do meu ato. Estou muito envergonhado, triste, arrependido do que aconteceu”, completa.

Internautas mostram apoio a Amanda Faria

No Instagram de Amanda, em sua última foto publicada até o momento, ela recebeu centenas de mensagens de apoio dos internautas “Não se sinta mal, repudiada ou julgada por nenhum dos seus atos. Conte com meu apoio”, solidarizou-se uma seguidora. “Estamos com você” “você não está sozinha, a justiça será feita!”, comentaram mais alguns.