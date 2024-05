Cesar Tralli saiu da Globo? Por onde anda o jornalista

Há uma semana Cesar Tralli não apresenta o vespertino jornal Hoje. O jornalista de 53 anos usou suas redes sociais no começo do mês de maio para avisar aos fãs o motivo do "sumiço", e qual a previsão de retorno para as telinhas.

Cesar Tralli saiu do Jornal Hoje?

A boa notícia para os fãs é que Cesar Tralli continua sendo o âncora do Jornal Hoje, e deve voltar ao programa ainda neste mês de maio. O jornalista anunciou no dia 5 de maio que tiraria uma semana de férias ao lado da família, e deve retornar em breve.

Enquanto isso, o jornal é apresentado pelo jornalista Alan Severiano.

No anúncio de férias ao lado da filha Manuella, de 4 anos, Tralli escreveu: "Manu anuncia: papai entrando em modo 'off'. Se fosse escrever mesmo como ela fala, seria: 'félias'. E como o papai diz na hora de chamar o intervalo: 'A gente volta já'. Amém".

Ele e a esposa, Ticiane Pinheiro, aproveitaram a folga e viajaram para Londres, mas já estão de volta ao Brasil.

