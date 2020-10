Saiba quem é Charli D’Amelio, a maior fenômeno do TikTok

Querendo ou não, o TikTok está impulsionando uma série de pessoas, principalmente jovens, a se tornarem grandes celebridades nos Estados Unidos. Charli D’Amelio, que com apenas 16 anos já foi citada em listas produzidas pela Forbes, é um dos principais nomes surgidos dentro desta tendência .

Saiba quem é Charli D’Amelio, a maior estrela do TikTok:

Quem é Charli D’Amelio?

A tiktoker nasceu em maio de 2004 na cidade de Norwalk, em Connecticut (EUA). Charli é filha de Marc D’Amelio, CEO de uma empresa bem-sucedida especializada na criação de showroom e vendas de artigos de esporte e ex-candidato do partido Republicano ao Senado. Como de se esperar, a estrela já nasceu com algumas mordomias e sempre teve seu lado artístico incentivado.

Charli começou a treinar dança competitiva com apenas 3 anos de idade. Ela treinou essa modalidade por mais de 10 anos, mas começou a mudar o ritmo do treino quando a adolescente criou seu perfil na rede TikTok.

Como surgiu o seu sucesso com o TikTok?

Em março do ano passado, Charli D’Amelio decidiu criar uma conta no TikTok para postar vídeos divertidos com suas amigas. A maioria de seus vídeos, principalmente os virais, mostram a estrela da rede dançando coreografias para músicas que estão fazendo muito sucesso.

Seu primeiro vídeo viral foi publicado em julho de 2019, nele D’Amelio gravou um “dueto” (termo da plataforma) dançando a coreografia da usuária Move With Joy. Como geralmente ocorre com vídeos virais, o post é curto e até pode ser considerado besta, mas funcionou para trazer fama à Charli D’Amelio.

Atualmente, a maior estrela do TikTok possui 95,4 milhões de seguidores e coleciona mais de sete bilhões de curtidas na plataforma. Sobre isso, a própria explica em sua bio na rede social: “não se preocupe eu também não entendo o hype.”

A fama de Charli D’Amelio além da rede social

Como estava se tornando famosa dentro do TikTok, uma rede social utilizada por jovens, diversos artistas e marcas começaram a notar como as estrelas da plataforma podem agradar fãs. Como resultado, Charli D’Amelio foi chamada para dançar em shows da banda Jonas Brothers e da cantora Bebe Rexha. Tais participações começaram a impulsionar mais ainda sua carreira, por isso ela decidiu mudar-se para a Califórnia, polo cultural nos Estados Unidos.

Após a chegada na região, D’Amelio conseguiu realizar grandes feitos para a sua idade. Já foi convidada para participar do talk show de Jimmy Fallon e fechou acordos com marcas como Prada e Hollister (sendo que para esta última, fez o design de um moletom).

Ela continua a fazer fama no TikTok, e até grava vídeos com a Hype House (um coletivo de tiktokers e youtubers de sucesso), mas Charli também busca novos desafios. Mais recentemente, iniciou sua carreira nos longa-metragens dublando uma personagem no filme infantil Stardog and Turbocat.

Qual é o lucro anual da tiktoker?

Certamente, com tantos projetos sendo realizados pela jovem de 16 anos, Charli já está estabelecendo um bom patrimônio. A revista Forbes publicou um levantamento dos tiktokers mais bem pagos, e D’Amelio está em segundo lugar com um lucro anual estimado em quatro milhões de dólares; nada mal para uma influencer.

A expectativa é que Charli continue a crescer, pois está sendo agenciada pela empresa UTA, responsável pela carreira de Harrison Ford e Mariah Carey. Certamente, os tiktokers vieram para ficar.