Como está a filha de Tiago Leifert hoje? Lua segue em tratamento

A filha de Tiago Leifert, Lula, de 2 anos, enfrenta um tipo raro de câncer nos olhos. O jornalista e ex-apresentador do Big Brother Brasil é um dos convidados do Altas Horas deste sábado, 6, e deu detalhes de como está a pequena.

O que aconteceu com a filha de Tiago Leifert?

Lua, filha dos jornalistas Tiago Leifert e Diana Garbin, foi diagnosticada com retinoblastoma bilateral, um tipo de câncer ocular, em 2021. Os dois desde então usam o caso da garota como exemplo para que os pais levem seus filhos ao oftalmologista e fiquem atentos a qualquer sinal.

“Ela teve um mês bom, segue em tratamento. Abril foi o primeiro mês em que ela não precisou de intervenção médica. O câncer de Lua é raro, que se desenvolve dentro dos olhos e é comum em crianças”, disse Leifert no Altas Horas.

O jornalista também aproveitou o espaço no programa do Serginho Groisman para alertar os pais: “se você tiver uma criança em casa com o olho diferente, com uma mancha branca, corre para o oftalmologista”.

Quando Lua foi diagnosticada com câncer, Leifert deixou o comando do programa The Voice Brasil às pressas para se dedicar à família. Na época, o motivo para a saída do jornalista não havia sido informado. Posteriormente, Tiago e Garbin publicaram um vídeo em suas redes sociais sobre o diagnóstico da filha.

O que é retinoblastoma?

O retinoblastoma um câncer raro nos olhos que acomete principalmente crianças entre 2 e 5 anos de idade, de acordo com o portal da Rede São Luiz. O tumor se desenvolve na retina e causa o reflexo branco no olho, chamado de leucocoria.

Há dois tipos deste raro câncer nos olhos. O primeiro é o esporádico, que surge através da mutação de uma célula e atinge apenas um olho do portador. Já o hereditário é causado por mutações genéticas transmitidas hereditariamente e pode acometer ambos os olhos.

Conforme relevado pelo apresentador em janeiro de 2022, a filha de Tiago Leifert está tratando os tumores com quimioterapia. Há outros tratamentos para a doença, incluindo a laserterapia, que trata cânceres menores; a radioterapia, para reduzi-lo; a crioterapia, que congela e destrói o tumor.

Informações da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde afirmam a doença pode levar à cegueira e morte, mas pode ser curada em até 100% caso o diagnóstico seja feito ainda no estágio inicial do desenvolvimento dos tumores.

O retinoblastoma atinge cerca de 400 crianças por ano no Brasil. Além do reflexo branco no olho, os sintomas também englobam baixa visão, conjuntivite, estrabismo, vermelhidão, deformação do globo ocular e dor ocular.

O principal exame que detecta a doença é o teste do olhinho, que deve ser feito logo após o nascimento da criança e esporadicamente até os cinco anos de idade.

