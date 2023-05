Veja as roupas de Janja e Lula na coroação de Charles III

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Janja Lula Silva estão presentes na coroação de Charles III que acontece na manhã deste sábado, 6. A socióloga optou por um vestido vermelho para a ocasião, enquanto Lula na coroação usa um terno tradicional.

Qual a roupa de Janja e Lula na coroação?

Janja está usando um vestido vermelho e um casaco na mesma cor, de lã feito à mão, com um penteado que mantém os cabelos presos. De acordo com informações da revista Quem, a peça usada pela primeira-dama é assinado pela estilista Rafaella Caniello, da marca Neriage.

Já o presidente usa um tradicional terno, como manda o figurino. Os dois apareceram sentados ao lado de outros chefes de estado durante a cerimônia de coroação de Charles III na Abadia de Westminster, nos arredores de Londres.

O casal chegou ao Reino Unido na última sexta, 5. No mesmo dia, Lula e Janja participaram de uma recepção no Palácio de Buckingham, a convite da Família Real, no qual a primeira-dama usou um vestido laranja da mesma marca. Além de Janja e Lula na coroação, outro brasileiro que confirmou presença é Chiquinho Scarpa, amigo de infância do novo rei.

Há uma série de protocolos de vestimenta que devem ser cumpridos pelos convidados, conforme orientado pelo Livro Real, de 1382, que indica como deve ser realizada uma coroação. Algumas tradições foram atualizadas nos últimos anos, enquanto outras permanecem as mesmas desde então.

O evento exige trajes formais para homens e mulheres. Roupas curtas, que deixem os ombros de fora e sapatos informais são proibidos. Além disso, é proibido usar preto, já que a vestimenta é usada apenas para momentos de luto.

Para as mulheres, é recomendado que elas usem vestidos de noite ou vestidos de tarde com véu, junto a chapéus ou luvas que são parte do código de vestimenta.

Confira o look de Lula e Janja para a coroação de Charles III. Presidente e primeira-dama foram registrados na saída do hotel, em Londres. pic.twitter.com/KRSsGEL86z — Metrópoles (@Metropoles) May 6, 2023