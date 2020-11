De Letícia Spiller a Monique: 5 famosas que já foram paquitas

Ser paquita da Xuxa era o sonho de muitas garotas, entre o fim da década de 1980 e o começo de 2000. As assistentes de palco da Rainha dos Baixinhos faziam sucesso com suas músicas, danças e uniformes no estilo soldadinho de chumbo, com chapéu e botas de cano alto. Algumas delas seguiram carreira na televisão e se mantêm famosas.

Quais famosas foram paquitas da Xuxa?

Foram quatro gerações de paquitas, que deram espaço para Letícia Spiller, Juliana Baroni, Bianca Rinaldi, Monique Alfradique e Bárbara Borges. Elas se tornaram atrizes e marcam presença em novelas de várias emissoras. Confira:

Letícia Spiller

Letícia Spiller, de 47 anos, era a Pituxa Pastel. Tinha 15 anos quando entrou para o grupo de paquitas, em 1989. Após três anos, “aposentou” o chapéu para realizar o sonho de fazer novela. Em 1993, estreou em “Despedida de Solteiro”. Desde então, segue nas telinhas. Entre seus trabalhos estão “Quatro Por Quatro”, “Duas Caras” e “Sétimo Guardião”.

Juliana Baroni

Juliana Baroni, de 42 anos, foi a Catuxa Jujuba, de 1990 a 1995. Ao deixar o programa da Xuxa, engatou na carreira da atriz, começando por “Cara e Coroa”, em 1995. Atuou em novelas da Globo, Record TV, SBT e Band.

Bianca Rinaldi

Bianca Rinaldi, de 46 anos, foi paquita por cinco anos, de 1990 a 1995. Tinha o apelido de Xiquita Bibi. Começou a carreira de atriz em “Malhação”, em 1997. Sua primeira protagonista foi em “A Escarava Isaura”, em 2004, na Record TV. Também já trabalhou no SBT.

Monique Alfradique

Mais uma paquita que seguiu carreira como atriz. Monique Alfradique, de 34 anos, trabalhou com a Xuxa de 1999 a 2002. A sua primeira protagonista nas novelas foi em “A Lua Me Disse”, em 2005. Neste ano, estreou como apresentadora do reality gastronômico “Mestre do Sabor”.

Bárbara Borges

Bárbara Borges, de 41 anos, era a Babu na época das paquitas. Em abril, comemorou sua estreia, em 1995, com uma publicação no Instagram. “25 anos do sonho realizado de sete meninas que queriam estar perto da Xuxa: Andrezza, Bárbara, Caren, Diane, Gisele, Graziela e Vanessa. Cada uma com sua beleza, seu jeito, sua força e encanto foi importante nessa história. Aliás, nossa ‘girl band’ fez história! Até hoje é tão bom relembrar tudo o que vivemos juntas.”

A sua primeira novela foi “Porto dos Milagres”, em 2001. Fez parte de elencos da Globo e da Record TV.