Diane Keaton tinha esposo? Atriz deixa dois filhos

Diane Keaton, cuja morte foi confirmada em 11 de outubro, nunca se casou

Escrito por Anny Malagolini
Diane Keaton tinha esposo Foto: California Filmes / Divulgação / CP

A atriz Diane Keaton, cuja morte foi confirmada neste sábado, 11 de outubro, nunca se casou. A atriz de 79 anos esteve no elenco de filmes icônicos, se tornou um dos nomes mais aclamados do cinema e decidiu não se casar, mas teve romances com famosos de Hollywood e deixou dois filhos.

Filhos de Diane Keaton

A atriz vencedora do Oscar nunca foi casada, embora tenha namorado Woody Allen, Al Pacino e Warren Beatty. Diane Keaton teve dois filhos: a filha Dexter, de 29 anos, e o filho Duke, de 25, por meio de adoção quando tinha 50 anos e os criou sozinha.

Keaton falou sobre sua decisão de se tornar mãe, dizendo ao Ladies’ Home Journal em 2008: “Eu não achava que algum dia estaria preparada para ser mãe”.

Ela continuou: “A maternidade não era um desejo irresistível, era mais como um pensamento que eu vinha tendo há muito tempo. Então, mergulhei de cabeça.”

Quanto a como tem sido criar filhos em Hollywood, os dois filhos de Keaton ficam longe dos holofotes, e nenhum deles seguiu os passos de atriz dela, o que Keaton preferia.

A única filha de Keaton, Dexter Keaton, nasceu em 15 de dezembro de 1995. Ela foi adotada por Keaton em 1996. A jovem começou a namorar seu atual marido, Jordan White, em junho de 2019, e o casal ficou noivo em novembro de 2020.

O filho mais novo de Keaton, Duke Keaton, nasceu em 8 de fevereiro de 2000. A atriz o adotou em 2001.

Pouco depois de Duke se juntar à família, Keaton se abriu sobre a maternidade, dizendo à revista Life em 2005: “O chocante é que agora me preocupo de forma diferente. Antes dos filhos, se eu me preocupasse, era só comigo mesma, mas isso é tudo o que você faz como pai ou mãe, se preocupar. É a regra número um na criação dos filhos: preocupe-se secretamente, sem deixar que os filhos percebam que você está preocupada.”

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

