Discussão de Simone e Simaria no Ratinho; relembre

A discussão de Simone e Simaria no Ratinho, há alguns meses no SBT, foi o pontapé de uma crise que agora tomou os holofotes. Os rumores sobre uma possível separação da dupla tem aumento, principalmente após o anúncio oficial que Simaria se afastará da agenda da dupla nos próximos shows. O susto tomou conta dos fãs das cantoras e vários motivos passaram a ser levantados nas teorias do público.

As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Leo Dias do Metrópoles.

Como foi a discussão de Simone e Simaria no Ratinho

No final do mês de maio de 2022, a discussão de Simone e Simaria no Ratinho deu o que falar. Na ocasião, Simaria estava rouca e pediu uma pausa durante a gravação. Simone fez alguns comentários que não agradaram a irmã e as duas acabaram discutindo.

Simone disse que estava tentando ajudar Simaria, pois se preocupava com a voz da parceira de carreira. Porém, a cantora retrucou os comentários e disse que se sentia machucada pelas palavras da irmã. Ratinho tentou amenizar a situação e citou um dos trabalhos das famosas em papo com a plateia.

No áudio vazado da discussão Simone e Simaria Programa do Ratinho, Simaria aparece reclamando: “assim, quando você me bloqueia, me machuca”. “Na verdade é o seguinte, para desafinar, é melhor não fazer, porque você tá rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado”, rebate Simone.

Em seguida, a cantora responde: “preocupação de irmã, é um cuidado, eu sei. Mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer”. “Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar”, retrucou Simone. “Eu não sou boa. Eu estou tentando fazer a minha parte”, diz Simaria. A discussão então é interrompida por Ratinho, que tenta melhorar o clima e continuar o programa.

Pouco depois deste vazamento, as duas afirmaram que a discussão não foi nada grave na relação e que não haveria nenhuma separação. Porém, uma entrevista de Simaria para Leo Dias deixou fãs preocupados. Na exclusiva, a famosa falou sobre a discussão no palco do Ratinho e disse que o momento foi um “grito de socorro” para ela.

“Tudo o que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar vinte e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesmo”, lamentou a cantora.

Ouça a discussão de Simone e Simaria no Ratinho:

SIMONE E SIMARIA NO RATINHO -😌 Eros e Acerto Faz Parte Da Vida ,Sucesso para as coleguinhas 🙏 pic.twitter.com/4FsDqrmM8T — CanalMaisSertanejo (@CanalMaisSerta1) May 5, 2022

Simone e Simaria vão se separar?

Nenhum anúncio oficial foi feito pela dupla até agora sobre uma possível separação. O que foi anunciado por enquanto é que Simaria não fará parte da próxima agenda de shows das sertanejas por conta de problemas médicos. A famosa já não estava se sentindo bem nos últimos dias e por isso acabou se atrasando para a apresentação da dupla no São João de Caruaru. Agora, ela ficará afastada e os concertos da dupla serão comandados apenas por Simone.

O comunicado divulgado por volta das 19h00 da última quinta-feira nas redes sociais oficiais das cantoras, informou: “a RSS Produções Artísticas e Entretenimento,, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de comprimissos (shows). Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simones Mendes”.

Não foi revelado até o momento quanto tempo levará o afastamento de Simaria.

Após ler sobre a discussão Simone e Simaria Programa Ratinho, veja também:

Trilha sonora da novela Pantanal: relembre 8 músicas do sucesso

Acompanhe o DCI no Google News