Edu Guedes foi diagnosticado com câncer no pâncreas

Edu Guedes tem filhos: conheça a família do chef

Edu Guedes tem filhos: conheça a família do chef

Nos últimos meses, Edu Guedes, 51, tem ganhado ainda mais atenção do público ao assumir um relacionamento com Ana Hickmann. Agora, com a notícia de que enfrenta um câncer, o chef e apresentador volta aos holofotes, especialmente sobre sua vida familiar.

Edu Guedes tem uma filha

Edu Guedes é pai Maria Eduarda, fruto de seu casamento com a empresária Daniela Zurita. Eles subiram ao altar em 2008, quando Zurita estava grávida de 3 meses, a a cerimônia aconteceu na Fazenda Santa Cruz, em Araras, no interior de São Paulo.

O casal se separou em 2012 e em comunicado à imprensa disse que o fim da relação aconteceu de forma amigável.

Nas redes sociais, Edu Guedes costuma publicar fotos ao lado da herdeira e mostra que os dois tem uma relação de amor. Em uma das publicações deste ano, ele escreveu na legenda que leva a filha na escola todos os dias.

O chef Edu Guedes já foi casado 2 vezes e a primeira vez que subiu ao altar foi com a apresentadora Eliana, em dezembro de 2004.

Ao longo dos anos, o apresentador esteve em algumas relações, até que em abril de 2024 assumiu seu namoro com Ana Hickmann. Os dois já eram amigos e tinham incentivo dos fãs. Agora, os dois estão com casamento marcado.

Ana Hickmann está grávida?

Um boato de que Ana Hickmann, 43 anos, estaria grávida circulou nas redes sociais após a apresentadora aparecer com uns quilinhos a mais. Contudo, a noiva de Edu Guedes desmentiu a informação. Ao terra, a apresentadora disse que tem vontade de aumentar a família, mas no momento não está esperando um novo herdeiro. Ela é mãe de Ale.

Em fevereiro deste ano, a apresentadora revelou em seu canal do Youtube que ganhou 16 kg ao longo de 2024, o que pode ter gerado o boato de gravidez.