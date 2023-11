Ana Hickmann antes e depois: veja a ex-modelo no começo da carreira

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, trilha carreira artística desde bem nova. Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da televisão, a gaúcha trabalhou como modelo para algumas das grifes mais renomadas do mundo e desfilou por passarelas no exterior. A loira tinha apenas 15 anos de idade quando entrou para esse universo.

RELACIONADO: Irmãos Ana Hickmann: quem é quem na família

Fotos de Ana Hickmann | Carreira

Ana Hickmann deu início à carreira de modelo em 1996, quando deixou sua cidade natal no Rio Grande do Sul para se mudar para São Paulo, onde estavam as oportunidades. Com a rápida ascensão ao sucesso, a loira foi contratada por várias marcas, desfilando ao redor do mundo.

Cinco anos depois de ter dado os primeiros passos no mundo da moda, Ana foi eleita pela revista GQ Itália como uma das mulheres mais bonitas do planeta, no ranking feito em 2001. Outra curiosidade sobre a loira é que ela teve suas pernas registradas no Guinness Book - a apresentadora ganhou o recorde de pernas mais longas do mundo, com a marca de 1,20m.

Depois de desfilar pelas passarelas da Europa, onde trabalhou com marcas como L'Oréal e Schwarzkopf, Ana Hickmann viveu por seis anos em Nova York, nos Estados Unidos, onde estampou capas de revistas e participou do prestigiado Victoria's Secret Fashion Show, em 2002, o grande sonho de muitas modelos. Na época, a brasileira fez parte do elenco principal ao lado de Gisele Bündchen, Heidi Klum, Raquel Zimmermann, Tyra Banks e Adriana Lima. A loira seguiu trabalhando com a marca até 2003, ano em que retornou ao Brasil.

Vale lembrar que foi durante o começo da carreira que Ana se casou com Alexandre Correa, quando ela tinha apenas 17 anos e ele, 27. Os dois se conheceram em um clube noturno, engataram um relacionamento e, pouco tempo depois, o empresário sugeriu que ambos se casassem para que a loira conseguisse a emancipação mais rapidamente, devido ao seu trabalho.

Depois de oito anos atuando exclusivamente como modelo, Ana recebeu o primeiro convite para estrear na televisão, de onde não sairia nos próximos anos. A loira ganhou sua própria coluna de moda no extinto programa "Tudo a Ver", comandado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim, na Record, onde também foi escalada para apresentar o matinal "Hoje Em Dia" em 2005, permanecendo na atração até 2009.

Depois de deixar o programa, Ana apresentou o "O Jogador" (2007), "Tudo É Possível" (2009), "Troca de Família" (2010), "A Casa da Ana Hickmann" (2011), e "Programa da Tarde" (2012), até voltar a apresentar o Hoje em Dia em 2015, no qual permanece até hoje. A famosa também já foi garota-propaganda para diversas marcas, como Volkswagen, LG, Sensodyne, Batavo, Casas Bahia e Bradesco, apenas para citar algumas.

Hoje, Ana tem alguns empreendimentos, como clínicas de estética, linha de esmaltes, óculos, roupas, perfumes, entre outros, e comanda seu próprio canal no YouTube, onde soma mais de 1,76 milhão de inscritos. A fortuna de Ana Hickmann ultrapassa a marca dos milhões.

Em 2017, a apresentadora viralizou nas redes sociais ao mostrar sua casa de luxo em Itu, no interior de São Paulo, onde vive com a família. Além do tamanho da residência, a loira chamou atenção por conta de sua sala de estar, que enorme. A famosa "sala da Ana Hickmann" se tornou um meme nas redes sociais, mas a famosa levou tudo no bom humor.

Hoje, Ana tem apenas um filho, Alexandre Júnior, de 9 anos, fruto do seu casamento com Alexandre Correa. A apresentadora pediu o divórcio depois de 25 anos de união após ser agredida pelo ex-marido.