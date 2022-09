Filha de Narcisa e Boninho: quem é Marianna Tamborindeguy

Herdeira do casal é discreta e tem trabalho longe do mundo dos famosos.

Muita gente se impressiona quando descobre que a socialite e influencer Narcisa Tamborindeguy, alvo de muitos memes na internet, já foi casada com Boninho, o chefão do Big Brother Brasil. E não só isso, durante o relacionamento, a dupla teve um fruto. Marianna Tamborindeguy é filha de Narcisa e Boninho e não vive sob os holofotes do mundo dos famosos.

Então, saiba quem é a psicanalista.

Quem é a filha de Narcisa e Boninho?

Marianna Tamborindeguy, de 37 anos de idade, é a filha de Narcisa e Boninho. Ela nasceu em 21 de setembro de 1984.

Marianna é graduada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rj) e possui especialização em clínica psicanalista pelo Instituto de Psiquiatria – IPUB/UFRJ.

A filha de Narcisa e Boninho também tem mestrado em Psicologia (Psicologia Clínica), na mesma universidade em que se formou, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Além disso, Marianna Tamborindeguy é autora do livro “Por uma negatividade necessária: trauma, repetição e pulsão de morte”, em parceria com a autora, professora e doutora Monah Winograd, também psicanalista, e orientadora de Marianna na PUC-RJ. A publicação foi em 2019.

Marianna Tamborindeguy foi o único fruto do relacionamento de Boninho com Narcisa. A psicanalista tem algumas irmãs, mas de outros relacionamentos dos pais. O diretor do Big Brother Brasil e a socialite se casaram em junho de 1983 e o relacionamento do casal terminou em 1986. A cerimônia que oficializou a união foi realizada no Copacana Palace. A famosa contou com Ronald Levinsohn como seu padrinho e usou vestido do estilista Guilherme Guimarães.

Pelo lado de Boninho, Marianna divide laços com Isabella Oliveira, filha de 15 anos do diretor com Ana Furtado, e Pedro Oliveira, de 27 anos, fruto do relacionamento de Boninho com Kátia D’Ávila. Já pelo lado da mãe, ela é irmã de Catharina Tamborindeguy Johannpeter, de 30 anos, formada em relações internacionais, co-fundadora e garota propaganda da marca Pinga Store.

Narcisa critica Boninho

Em setembro de 2022, Narcisa protagonizou uma polêmica envolvendo o nome do ex-marido. Ela publicou uma foto com a filha do casal no Instagram e escreveu uma legenda que atacava o diretor.

Até então, a dupla era discreta sobre seu antigo relacionamento e não trocava farpas em público. Em entrevista para o jornal Extra, no começo de 2022, sobre uma possível participação no BBB, Narcisa chegou a dizer que mesmo separada, seu relacionamento com Boninho era de respeito.

No entanto, agora em setembro, a famosa escreveu ao publicar uma foto no Instagram: “para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse! Sorry por ter escolhido errado”.

Pouco tempo depois, Narcisa apagou a publicação. Ela não explicou qual seria o motivo do “estresse” e não comentou mais sobre o assunto na rede social. Em seus stories, ela seguiu publicando fotos e vídeos de sua viagem para Saint Tropez, cidade costeira da Riviera Francesa.

Nas contas oficiais do Twitter e Instagram, Boninho não se pronunciou sobre a legenda polêmica de Narcisa, que tomou as redes sociais. O diretor também mostrou imagens de uma viagem, para Amsterdam ao lado da esposa, e não disse nada sobre o assunto.

