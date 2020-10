Após se destacar ao lado de Rodrigo Bocardi no “Bom Dia São Paulo”, a jornalista Glória Vanique deixa a Globo e vai para a CNN Brasil, que fez o anúncio nesta quinta-feira (22). No início da semana, o jornalista Marcio Gomes, ex-Globo, também fez a mesma transição. “Gloria Vanique é um talento raro do telejornalismo. Com conteúdo e vasto repertório, transmite ao telespectador credibilidade, elegância e simpatia. Ela possui todas as qualidades que queremos para o projeto de crescimento da CNN”, afirma Douglas Tavolaro, CEO e sócio fundador da CNN Brasil, em nota.

Glória Vanique deixa a Globo, mas pode não ser a única

Glória Vanique deixa a Globo para apresentar um dos telejornais da CNN na TV, além de participar também do novo projeto de expansão do canal, ampliando, assim, a expansão multiplataforma da empresa pelo país. Especula-se que a emissora paulista esteja tentando levar também outras pratas da casa da Globo, como Sandra Annenberg e Heraldo Pereira.

Outros ex-funcionários da Globo fazem parte do time da CNN Brasil atualmente, como o casal Philippe Siani e Mari Palma, Monalisa Perrone, o recém-contratado, Marcio Gomes, além do ex-companheiro de bancada de Sandra Annenberg, Evaristo Costa – que aceitou a proposta da emissora após uma temporada em Portugal.