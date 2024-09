Gusttavo Lima vai ser preso na mesma operação de Deolane? Entenda situação do cantor

Quase um mês após Deolane Bezerra ser presa na Operação Integration, a Justiça do Pernambuco determinou a prisão do cantor Gusttavo Lima, de 35 anos. O informação foi confirmada nessa segunda-feira, 23, pelo jornal Folha de São Paulo.

Por que Gusttavo Lima pode ser preso?

Embora o processo trâmite em segredo de justiça, a Folha obteve detalhes da decisão da juíza Andrea Calado da Cruz, do TJ-PE. Segundo o texto da ação, a prisão de Gusttavo Lima se dá pelo suposto envolvimento do cantor com investigados da Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro.

"É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", escreveu a juíza.

A equipe do sertanejo ainda não se pronunciou. No domingo, 22, o cantor esteve no Rock in Rio e assistiu ao show do Akon.