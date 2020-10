Gusttavo Lima separa de Andressa Suita após 5 anos, diz colunista

O cantor Gusttavo Lima separado da modelo Andressa Suita depois de 5 anos de casamento. A informação foi confirmada pelo jornalista Leo Dias. O casal estava juntos desde 2015 e são pais de dois filhos,Samuel e Gabriel

Gusttavo Lima separado de Andressa Suita?

Segundo o colunista, o pedido de término partiu de Gusttavo Lima. Leo Dias publicou que a informação de Gusttavo Lima separado foi confirmada pela assessoria de Andressa. Além disso, Dias também disse que conversou com o cantor por telefone. De acordo com o jornalista, o sertanejo declarou que não houve traição e que a relação entre os dois sempre foi tranquila. “Infelizmente, foi melhor dessa forma”, contou o mineiro ao jornalista.

Durante a entrevista por telefone, o cantor afirmou: “do mesmo jeito que entrei no relacionamento, quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”. Gusttavo e Andressa têm dois filhos juntos, Gabriel e Samuel.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Público desconfia

Por conta de algumas publicações do sertanejo no Twitter, pouco depois da separação ser informada por Leo Dias, alguns internautas especularam se a notícia de Gusttavo Lima separado é real ou se trata de uma estratégia de marketing para divulgar a nova canção do mineiro: Café e Amor.

Na noite de ontem, quinta-feira (8), o cantor divulgou nas redes sociais que sua nova música já estava disponível nas plataformas digitais, e que o lançamento do videoclipe seria às 11h00 desta sexta-feira (9). Pouco antes do meio-dia de hoje, sexta-feira (9), Gusttavo lima escreveu no Twitter: “melhor terminar, cada um por si”. Levando alguns fãs a acreditaram que o cantor falava do divórcio, porém, menos de 10 minutos depois, Gusttavo fez um novo tweet. “Minha mais nova música, Café e Amor! Já assistiram o clipe??? RT: Melhor terminar, cada um por si”, escreveu o sertanejo.

Nos comentários, uma fã falou sobre a notícia de Gusttavo Lima separado: “Tem que avisar né, o povo tá fanficando as coisas já”. Outra fã utilizou um emoji triste e comentou: “Quero acreditar que seja apenas marketing da nova música”.

Melhor terminar, cada um por si — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) October 9, 2020

Tem que avisar né, o povo tá fanficando as coisas já pic.twitter.com/icaMoJhHBd — nay ミ☆ (@meupoetagl) October 9, 2020

Melhor terminar , cada um por aí , espera que seja apenas a letra da música e não você e Andressa — Annap 💃🏻 (@annap_brito) October 9, 2020

Quero acreditar que seja apenas marketing da nova música 😢 — Annap 💃🏻 (@annap_brito) October 9, 2020

Eu acho que é marketing — Geanne Lima (@geanne_lima) October 9, 2020