Jornalista da Globo, Cristiana Lôbo morre aos 63 anos

A morte da jornalista Cristiana Lôbo marca essa quinta-feira, 11 de novembro de 2021. A colunista de política morreu aos 63 anos de idade vítima de um mieloma múltiplo, que foi agravado com uma pneumonia recente.

Morte de Cristiana Lôbo

A jornalista faleceu nesta manhã (11), depois de uma internação no hospital Albert Einstein, de São Paulo. Cristiana Lobô estava afastada da televisão há algum tempo, desde agosto do ano de 2020, quando começou o tratamento do mieloma múltiplo.

Ainda não foram divulgadas as informações sobre o local e horário do velório e enterro de Cristiana Lobô.

Comentarista da GloboNews e jornalista do G1, a goiana trabalhou na imprensa brasileira por mais de 30 anos. A carreira dela começou em seu estado de origem e depois Cristiana se mudou para Brasília, na cobertura de política.

Além disso, ela foi setorista do Ministério da Saúde quando foi contratada pelo O Globo e também acompanhou de perto o Ministério da Educação.

Cristiana Lôbo também trabalhou na coluna Panorama Político e depois de mais de uma década no jornal, ficou a frente da coluna política do Estado de São Paulo. Seu trabalho no canal da GloboNews começou em 1997.

Doença

A doença que levou a morte de Cristiana Lôbo, mieloma múltiplo, é um tipo de câncer que tem início na medula óssea, segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia.

Este tipo de câncer faz com que plasmócitos anormais sejam produzidos, comprometendo assim a luta do corpo contra infecções. A morte de Cristiana Lôbo aconteceu porque seu mieloma múltiplo piorou por causa de uma pneumonia contraída há poucos dias, de acordo com o G1.

A doença é considerada rara e tem dor óssea, anemia e insuficiência renal entre seus principais sintomas.

