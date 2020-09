Saiba porque Lady Gaga foi a Rainha das máscaras no VMA 2020

O que você faz quando o VMA 2020 passa por grandes mudanças à luz de uma pandemia global e regulamentações de distanciamento social? Se você é Lady Gaga, então vai apostar em modelos de máscaras icônicas – junto com uma mensagem de segurança: “Use uma máscara!”

No verdadeiro estilo de Gaga, ela usou cinco roupas diferentes e fez questão de adicionar uma máscara nova a cada vez que trocava o figurino.

Gaga chegou na premiação com um casaco prateado muito Chromatica , botas pretas de plataforma e apostou em um capacete translúcido.

Para receber seu primeiro prêmio da noite pela categoria Canção do Ano por “Rain on Me”, seu dueto com Ariana Grande, Gaga apostou em um vestido de Iris van Herpen com detalhes em franjas de arco-íris de penas, um visual futurista que se encaixa perfeitamente em sua era Chromatica. Ela então combinou o vestido com uma proteção rosa choque.

Quando ela se aproximou do palco para receber seu segundo prêmio, de Melhor Colaboração com Ariana, Gaga usou um vestido de princesa verde pastel cintilante, que ela complementou com um colar glamoroso e uma máscara cor de vinho com chifres.

Lady Gaga também mostrou outra máscara para receber o prêmio de Artista do Ano. O designer indonésio Maison Met, também conhecido como Mety Choa, criou a máscara brilhante deslumbrante, enfatizando a importância da segurança durante a pandemia.

Quando chegou a hora de sua performance de “Rain on Me” com Ariana, Gaga optou por uma máscara preta com tela de vídeo; Ariana optou por uma máscara preta simples. Lady Gaga também usou a máscara de vídeo para se sentar ao piano e realizar uma introdução ao estilo de uma balada acústica para seu primeiro single do Chromatica , “Stupid Love”.

