Luísa Sonza nega harmonização: ‘meu rosto é assim’

Luísa Sonza respondeu nos stories do Instagram algumas perguntas de seus seguidores. Ela negou que tenha realizado harmonização facial e revelou que os comentários sobre o formato do seu rosto a deixam insegura, querendo mudá-lo.

“Olha que louco. Às vezes, eu estou me sentindo mal, tenho medo de mostrar o formato da minha cabeça, que é assim, porque as pessoas vão falar que me estraguei com tantos procedimentos, sendo que eu não faço. Minha cara é assim. Aí da vontade de mudar o rosto para deixar menos ‘quebrado'”, desabafou.

Como foram as respostas de Luísa Sonza?

A cantora fez questão de enfatizar que fez apenas preenchimento labial e que o seu rosto passou por transformações naturais, tanto por ter emagrecido quanto pela idade. “Tinha 15 kg a mais, depois eu emagreci. Talvez a boca tenha influenciado, mas vocês me conheceram quando tinha 17 anos, agora tenho 22. Estava em fase de crescimento ainda.”

A namorada do cantor Vitão acrescentou que não vê problema na realização de procedimentos estéticos e faria se sentisse necessidade. E pediu mais cuidado em relação ao comportamento nas redes sociais, porque pode afetar a autoestima das pessoas. “A internet deixa a gente tão noiada da cabeça. Estou rindo aqui agora, mas tentem ter mais responsabilidade, por favor.”

Luísa Sonza também falou sobre celulite e estria

Luísa Sonza também passou uma mensagem importante de aceitação corporal para as mulheres. É que, entre as perguntas dos seguidores, estavam algumas sobre como não ter celulite e estria.

A cantora enfatizou que apresenta os dois detalhes estéticos, que são naturais. “Sei que o mundo deixa a gente noiada, também sou, já fui muito mais, e a gente sofre com isso, com muita opinião , muita pressão. Mas larga disso”, comentou. “A gente está em 2020, você é linda do jeito que você é.”