Netflix elege 8 melhores episódios de Halloween das séries; confira

O Dia das Bruxas está chegando! É comemorado no dia 31 de outubro (sábado), mas você já pode entrar no clima da festa, mesmo jogado no sofá de casa e vestido de pijama. A dica é maratonar episódios de Halloween.

Se você não sabe nem por qual série começar, o Instagram brasileiro da Netflix deu uma ajudinha. Apresentou um ranking com as oito melhores opções.

Quais são os melhores episódios de Halloween da Netflix?

O primeiro lugar ficou com “Friends” (T8 EP6), que traz os seis amigos fantasiados em uma festa no apartamento da Monica (Courteney Cox). Na sequência, estão “Brooklyn Nine-Nine” (T5 EP4), “Modern Family” (T2 EP6), “Community” (T2 EP6), “Stranger Things” (T2 EP2), “Lucifer” (T2 EP6), “Elite” (T2 EP5) e “Glee” (T2 EP5).

Confira os detalhes abaixo, mas cuidado, você pode encontrar alguns spoilers, OK?

O número 1 é de “Friends”

O primeiro lugar da lista ficou com o episódio 6, da oitava temporada de “Friends“. Intitulado “Aquele com a festa de Halloween“, é baseado no evento que acontece no apartamento da Monica (Courteney Cox), que se fantasiou de Mulher-Gato.

Phoebe (Lisa Kudrow) estava de Mulher-Maravilha e Chandler (Matthew Perry) de coelho cor-de-rosa. Joey (Matt LeBlanc) arrancou risadas dos amigos ao vestir roupas parecidas com a de Chandler e imitá-lo. Rachel (Jennifer Aniston) decidiu exibir um vestido convencional, tomara que caia, porque gastou “uma fortuna” e logo não poderia mais usá-lo, já que estava grávida. Ross (David Schwimmer) criou o look “Spud-Nick”, misturando uma batata e antenas.

Episódios de Halloween – “Brooklyn Nine-Nine”

A segunda posição do ranking da Netflix é ocupada pelo episódio quatro, chamado de “Roubo no Halloween”, da quinta temporada de “Brooklyn Nine-Nine“. Jake (Andy Samberg) arma uma grande surpresa durante o roubo na data comemorativa, uma competição acirrada pelo cobiçado título de Incrível Humano/Gênio.

Mais festa de Halloween em “Modern Family”

Agora é a vez do sexto episódio da segunda temporada de “Modern Family“. Quem é fã da série sabe que a Claire (Julie Bowen) adora Halloween e, neste dia, se empenha em preparar a casa mais horripilante para as crianças que passarão pedindo doces. Ela dá uma função para cada membro da família, mas tudo sai errado. Garantia de boas risadas e de inspiração para fantasias variadas!

Community

“Epidemiology” é o nome do episódio seis, da segunda temporada da série “Community“, que conquistou a quarto lugar no ranking da Netflix. O reitor Craig Pelton (Jim Rash) compra comida no armazém de sobras do Exército e a festa de Halloween de Greedale acaba em um surto de zumbis.

Referência a filme icônico da década de 1980

“Gostosura ou travessura, aberração” é o nome do segundo episódio da segunda temporada de “Stranger Things“. Os quatro amigos – Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) – se fantasiam como os personagens de “Os Caça-Fantasmas“, filme icônico de 1984. Uma verdadeira sessão nostalgia repleta de aventuras!

Lucifer

“Lucifer” entrou para a lista de episódios de Halloween com o “Eu sou um monstro”, número seis da segunda temporada. Um casamento com temática zumbi acaba em morte. Maze (Lesley-Ann Brandt) sai com Trixie (Scarlett Estevez) no Dia das Bruxas. E Lucifer (Tom Ellis) tem uma conversa importante com a Dra. Linda (Rachael Harris).

Festa de “Elite” está na lista de episódios de Halloween

Mais um episódio memorável de Halloween: “63 horas desaparecido”, o quinto da segunda temporada da série espanhola “Elite“. Para variar, o clima é tenso em meio à badalada festa de Dia das Bruxas, repleta de fantasias incrementadas e glamourosas. O evento acontece na casa da Rebeka (Claudia Salas) e foi organizado pela mãe dela, que convida os colegas da escola da filha para que ela se enturme.

Oitavo lugar é de “Glee”

O último posto da lista de episódios de Halloween vai para o número cinco da segunda temporada de “Glee“. Em “O Show de Rocky Horror do Glee”, Will (Matthew Morrison) resolve que o coral irá apresentar o “The Rocky Horror Show” (musical inglês de 1975) no musical da escola, depois de saber do amor de Emma (Jayma Mays) pelo filme.