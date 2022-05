Netos da Rainha Elizabeth – do mais velho ao mais novo

O príncipe William e o príncipe Harry não são os únicos que podem chamar a monarca de 95 anos como vovó. Sua Majestade tem um total de oito netos – sem mencionar os doze bisnetos, incluindo as mais recentes adições Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Abaixo, estão todas as netas e netos da rainha Elizabeth, do mais velho ao mais novo, além de como eles estão relacionados ao monarca britânico.

1. Peter Phillips – Netos da Rainha Elizabeth

Talvez você não esteja familiarizado com o neto mais velho da rainha. Filho de princesa Anne e o capitão Mark Phillips, Peter não é dos holofotes. O homem de 44 anos é casado (com a esposa Autumn) e tem dois filhos pequenos, Savannah e Isla. Também sabemos que ele não segue a regra de não selfie de sua avó.

Idade: 44

Pais: Princesa Anne e Capitão Mark Philips

2. Zara Tindall

Apresentamos a irmã mais nova de Peter, Zara. A filha da Princesa Anne ama cavalos e é mãe de três filhos. Além de habilidades equestres sérias, a neta da realeza também é uma artista e recentemente colocou uma de suas pinturas em leilão para beneficiar a caridade Equestrian Relief.

Idade: 41

Pais: Princesa Anne e Capitão Mark Philips

3. Príncipe Willian

Segundo na linha de sucessão ao trono, o príncipe William é provavelmente um dos mais conhecidos netos de Sua Majestade. Filho do príncipe Charles e da falecida princesa Diana, o rei em tempo integral e sua esposa, Kate Middleton, são pais do príncipe George, 8, da princesa Charlotte, 6, e do príncipe Louis, 3.

Idade: 39

Pais: Príncipe Charles e Princesa Diana

4. Príncipe Harry – Netos da Rainha Elizabeth

O príncipe William compartilha os pais, a princesa Di e o príncipe de Gales, com seu irmão mais novo, Harry. O duque de Sussex deixou o cargo de membro sênior da família real para viver uma vida financeiramente independente com sua esposa, Meghan Markle, e os dois filhos do casal, Archie e a bebê Lili.

Idade: 36

Pais: Príncipe Charles e Princesa Diana

5. Princesa Beatrice – Netos da Rainha Elizabeth

A filha mais velha do príncipe Andrew e Sarah Ferguson pode ser uma realeza que não trabalha, no entanto, ela é patrona de várias instituições de caridade. A princesa de York, que é a décima na linha de sucessão ao trono e quinta neta mais velha da rainha Elizabeth, é casada com Edoardo Mapelli Mozzi e o casal está esperando seu primeiro filho juntos.

Idade: 33

Pais: Príncipe Andrew e Sarah Ferguson

6. Princesa Eugenie

Assim como sua irmã mais velha, a princesa Eugenie é um membro não trabalhador da família real. Em vez disso, ela construiu uma carreira e tanto na arte e na filantropia. Casada há três anos com Jack Brooksbank, a princesa de 31 anos deu as boas-vindas ao filho, August, no início deste ano.

Idade: 32

Pais: Príncipe Andrew e Sarah Ferguson, Duquesa de York

7. Lady Louise Windsor

Lady Louise Windsor é a filha mais velha de Sophie, condessa de Wessex , e do príncipe Edward, que é o filho mais novo da rainha Elizabeth e do príncipe Philip. Como a neta mais nova da rainha, Louise é a 15ª na linha de sucessão ao trono britânico. Em 2016, a mãe de Louise revelou que levou algum tempo para sua filha perceber que nem todo mundo tem uma rainha como avó.

Idade: 18

Pais: Príncipe Edward e Sophie, a Condessa de Wessex

8. James, Visconde Severn

E por último, mas não menos importante, está James, Visconde Severn. O neto mais novo de Sua Majestade é o único filho de Edward e Sophie . Ele se junta a sua família para algumas aparições aqui e ali. Mas ele ainda não se tornou um dos membros da realeza mais proeminentes.

Idade: 14

Pais: Príncipe Edward e Sophie, a Condessa de Wessex