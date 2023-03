O que Keanu Reeves falou do Brasil? Ator polemizou no The Noite

O ator Keanu Reeves, de 58 anos, foi entrevistado no programa de terça-feira, 14 de março, no The Noite, comandado por Danilo Gentili no SBT. O astro de ação falou sobre seu novo longa-metragem, John Wick 4, mas desagradou alguns brasileiros quando fez uma piada sobre uma visita ao país.

Questionado se o personagem viria ao Brasil para combater crimes, o ator disse: "vir para o Brasil? Deve ser muito perigoso até para o John Wick. Acho melhor ele vir para conhecer algumas pessoas e festejar", segundo a descrição do site do SBT.

O comentário de Keanu Reeves repercutiu nas redes sociais e causou polêmica. Até mesmo fãs do ator reclamaram da brincadeira. "Mentir ele não mentiu, mas só quem pode falar mal do Brasil somos nós brasileiros então vai se f**** Keanu", disse uma usuária do Twitter. "O Keanu foi babada", escreveram também.

O episódio do The Noite com Keanu Reeves foi ao ar no dia 14 de março e em breve será publico na plataforma gratuita da emissora, o SBT Vídeos. Por enquanto, também não há trechos da entrevista no canal oficial do Youtube da atração, mas logo os vídeos devem ser publicados, assim como outras entrevistas do programa de Danilo Gentili.

Em dezembro de 2022, o ator esteve no Brasil para divulgar seu trabalho e apareceu na convenção CCXP (Comic Con Experience).

Quando estreia John Wick 4, novo filme de Keanu Reeves?

O quarto filme da franquia de ação estrelada por Keanu Reeves chega aos cinemas brasileiros no dia 23 de março. Ainda não há previsão de quando o longa-metragem chega nas plataformas digitais.

Na trama desta continuação, John Wick pode finalmente conseguir sua aguardada liberdade, mas acaba enfrentando um novo inimigo que tem alianças poderosas ao redor do mundo antes disso.

Os três primeiros filmes da série estão disponíveis em streamings como o Telecine, Amazon e Netflix. Confira a disponibilidade de cada um e valores de pacotes.