Estreias de filmes em março de 2023 nos cinemas brasileiros

Estreias podem variar no cinema de cada região e sofrer alteração de datas de acordo com as exibidoras brasileiras.

Para quem pisou nos cinemas durante o mês do carnaval, pode se preparar porque as estreias de filmes para março de 2023 também estão com tudo! As próximas semanas estão recheadas de novidades de gêneros para todos os gostos, como o terror Pânico 6, a ação John Wick 4, o drama Um Filho, o filme de herói Shazan 2: A Fúria dos Deus e muito mais.

Desaparecida está entre estreias de filmes do começo de março

Com estreia marcada para 2 de março, Desaparecida é dos mesmos criadores do filme Buscando...(2018). O longa metragem traz as preocupações da jovem June (Storm Reid) por respostas depois que que sua mãe (Nia Long) desaparece durante uma viagem de férias pela Colômbia com o novo namorado. Conforme a garota vai atrás de informações para tentar localiza-la, ela esbarra em segredos.

Entre Mulheres

Também no dia 2 de março chega aos cinemas o drama Entre Mulheres, que está indicado a duas estatuetas no Oscar 2023, o de melhor roteiro adaptado e melhor filme. No elenco, aparecem as estrelas Claire Foy, de The Crown, Rooney Mara, Jessie Buckley, Frances McDormand e Ben Whishaw.

Baseado no romance best-seller de Miriam Toews, o filme mostra um grupo de mulheres em uma isolada colônia religiosa que buscam se reconciliar com a fé após uma série de abusos sexuais cometidos pelos homens da comunidade.

Creed III também chega no começo do mês

A amada franquia está de volta com mais um filme, que tem estreia marcada para o dia 2 de março. Neste terceiro longa, Adonis Creed (Michael B. Jordan) já tem uma carreira próspera no mundo do boxe e está bem com sua vida pessoal. O problema é que um antigo amigo de infância, que era um prodígio no esporte, ressurge ao deixar a prisão após uma longa sentença. Com este retorno, Damian (Jonathan Majors) busca retornar ao ringue e confrontar Adonis.

Pânico 6

No dia 9 de março, os fãs da badalada franquia de horror Pânico ganhará seu sexto longa metragem. Estrelado por Jenna Ortega, a Wandinha da série da Netflix, Pânico 6 mostra sobreviventes aos ataques mais recentes em Woodsboro na cidade de Nova York. Eles buscam fugir do passado e ganhar um novo começo, no entanto, são seguidos pelo temido assassino Ghostface.

O Urso do Pó Branco

Com Keri Russell, Alden Ehrenreich, O'Shea Jackson Jr., Ray Liotta e Brooklynn Prince, O Urso do Pó Branco se inspira em uma história que ocorreu em 1985, depois que a queda do avião de um traficante de drogas deixa um lote de cocaína perdido. Quem consome o produto é urso negro de mais de 200 kilos, que acaba fazendo várias vítimas pelo caminho.

Entre as estreias de filmes para março de 2023, O Urso do Pó Branco aparece com duas datas em diferentes redes de cinema do país, 9 de março em uma e 30 de março em outras. Confira qual o cronograma da sua cidade.

Shazan 2: A Fúria dos Deuses - 16 de março

Shazan 2: A Fúria dos Deuses está entre as estreias de filmes de março e chega dia 16 as telonas. O longa metragem é continuação do filme de origem do super-herói, que foi lançado em 2019. Nesta continuação, Billy Batson (Zachary Levi) não é mais um herói sozinho e agora tem sua família para contar com a ajuda e proteger o mundo. Porém, há deuses que não acreditam que eles merecem os poderes que possuem.

John Wick 4 entre as estreias de filmes de março de 2023

Próximo ao final do mês, no dia 23 de março, os fãs de John Wick poderão conferir o quarto filme da franquia. Neste longa metragem, o herói de ação vivido por Keanu Reeves descobre um caminho para derrotar a Alta Cúpula. Porém, antes de ele conseguir sua aguardada liberdade, ele acaba enfrentando um novo inimigo que tem alianças poderosas ao redor do mundo.

Um Filho - 23 de março

Na trama de Um Pai, que estreia no dia 23 de março, Peter é um homem ocupado e que trabalha bastante. O personagem Hugh Jackson está ainda mais atarefado pela vida com a nova esposa Beth (Vanessa Kirby) e um novo bebê. No entanto, a ex-esposa dele, Kate (Laura Dern), aparece com um problema em sua porta: o filho adolescente do casal, que está passando por dificuldades. Ele tenta ajudar o filho, mas os dois tem dificuldade para se conectar.

Estreias de filmes de março de 2023 para quem gosta de terror

Quem gosta de filmes de terror que envolvam entidades e dão aquele frio na espinha estarão servidos no começo do mês e também no final de março. Duas Bruxas chega às telonas no dia 2, enquanto A Primeira Comunhão estreia no dia 30.

Dirigido por Pierre Tsigaridis, em Duas Bruxas, uma mulher grávida fica convencida que está amaldiçoada por uma bruxa. Enquanto isso, há outra mulher que espera herdar os poderes de uma antepassada. O caminho das duas será uma perigo para quem os cruzar.

Já em A Primeira Comunhão, o longa se passa na Espanha durante o final dos anos 80. Sara (Carla Campra) é uma adolescente recém-chegada a uma pequena cidade em Tarrgona e tenta se enturmar. Quando ela sai para uma noite de diversão, mas esbarra em uma menina estranha segurando uma boneca e vestida para sua primeira comunhão, um pesadelo ganha vida.

6 filmes estreiam em março de 2023

São esperados mais 6 filmes para entrar em cartaz neste mês: