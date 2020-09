Se você acompanha notícias da tevê e dos famosos, sem dúvida já ouviu falar de Jojo Todynho. A cantora funk ganhou fama depois de participar do clipe “Vai Malandra”, da Anitta, e hoje faz sucesso com as próprias canções. Seu maior hit, “Que Tiro Foi Esse”, por exemplo, explodiu em 2017. Agora, você confere as principais polêmicas da Jojo Todynho.

6 polêmicas da Jojo Todynho

Jojo na Fazenda

Vamos começar nossa lista de polêmicas da Jojo Todynho com as pérolas mais recentes da cantora. Afinal, com seu jeito espontâneo e sincerão, ela foi escolhida como uma das grandes apostas da Rede Record para A Fazenda 2020.

Jojo Todynho não desapontou e, assim, tem dado o que falar no reality. Logo na primeira festa, a funkeira não só dançou coladinho com o bombeiro JP Gadêlha, como também protagonizou com ele o primeiro beijo do programa.

Além disso, a “rainha da edição”, como vem sendo chamada, agitou a galera ao ignorar as câmeras e tomar banho sem sutiã. A cena chegou a ser exibida pelo canal pay-per-view do reality, mas a edição trocou as imagens para a área externa logo em seguida.

Já no último domingo, 13, Jojo Todynho e MC Mirella protagonizaram um climão. As duas discutiram por causa da descarga entupida do banheiro.

Quer saber tudo que rola no programa? Então, é só acompanhar as notícias do DCI sobre A Fazenda 2020.

Treta com MC Gui

Uma das maiores polêmicas da Jojo Todyinho no ano passado aconteceu nas redes sociais. Depois que o cantor MC Gui divulgou (e apagou) um vídeo em que ofendia uma criança na Disney, nos Estados Unidos, Jojo não perdoou.

Em sua conta no Instagram, ela repudiou o fato e pediu que o cantor tivesse “respeito pelas pessoas”.

MC Gui chegou a publicar um pedido de desculpas, mas Jojo detonou também essa atitude: “Sustenta sua gracinha!”, rebateu no Instagram. Logo após, o chamou de ridículo, babaca e outras ofensas.

Polêmicas da Jojo Todynho: discussão com Kamyla Simoni

Em dezembro de 2019, Jojo Todynho trocou farpas nas mídias sociais com a influenciadora Kamyla Simoni.

O problema surgiu quando Kamyla postou alguns vídeos de sua fazenda, principalmente o que mostrava a porquinha de nome Penélope. Ali, a empresária comparou o animal à Jojo dizendo: “Minha filha do céu! Você virou a Jojo Toddynho! Meu Deus”.

Logo depois, a cantora afirmou que abriria um processo contra a influenciadora por tê-la chamado de porca. A discussão se estendeu por semanas e virou um verdadeiro toma lá, dá cá.

Além disso, em determinado momento, Kamyla afirmou que o aborto espontâneo que Jojo sofreu no início daquele mês nunca existiu. A funkeira rebateu dizendo não precisava provar nada a ninguém. “Quem sentiu fui eu, eu não preciso me vitimizar. Só eu sei o que eu passei”, desabafou no Instagram.

De fato, ela iniciou uma ação contra Kamyla, que corre na justiça do Rio de Janeiro. No entanto, até junho deste ano ainda não havia ocorrido qualquer audiência em relação ao processo.

Confusão no meio artístico

Imagem: reprodução / Instagram

Este ano, Jojo Todynho se envolveu em uma superpolêmica ao lado de Anitta, de quem, aliás, é muito amiga.

Tudo porque o jornalista Léo Dias supostamente vazou, em maio, um áudio antigo de Anitta. Na mensagem, a cantora contava que o influenciador Gominho, em grupo de Whatsapp com Preta Gil e Pabllo Vittar, falava mal de outros artistas. Entre eles, nomes como Marília Mendonça, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, por exemplo. E foi Jojo Toddyinho quem flagrou a troca de mensagens no celular de Gominho.

A cantora Preta Gil afirmou, em vídeo, que a história era uma invenção de Jojo. Por outro lado, Anitta revelou estar cansada de ser chantageada há tempos por Léo Dias. Por isso, preferia enfrentar as consequências desse tipo de vazamento a seguir sofrendo ameaças.

Jojo Todynho já foi acusada de estrelismo

Em 2018, Jojo Todynho participou do programa Hora do Faro, da Rede Record. Na ocasião, sites de fofoca noticiaram um ataque de estrelismo da cantora. Ela teria, então, gritado e humilhado a equipe de produção antes das gravações.

Entretanto, o apresentado Rodrigo Faro saiu em defesa de Jojo. Ele negou os boatos e ressaltou que a funkeira “merece tudo o que conquistou na vida”.

Polêmicas da Jojo Todynho: “Que Tiro Foi Esse?”

Como já dissemos, o maior sucesso de Jojo Todynho até hoje é, certamente, o funk “Que Tiro Foi Esse?”. E até mesmo essa música já foi alvo de polêmicas.

No início de 2020, de acordo com o jornalista Erlan Bastos, o DJ Eré estaria processando Jojo por conta de direitos trabalhistas envolvendo seu trabalho na produção do hit.

O músico chegou a contar que, durante a produção da música e do clipe, ele morou com a produtora da funkeira. O caso ganhou espaço nas redes sociais, mas Jojo Todynho não se manifestou sobre o assunto.