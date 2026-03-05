Por que Britney Spears foi presa?Britney Spears foi presaPor que Britney Spears foi presa?

Britney Spears foi presa no condado de Ventura, na Califórnia, na noite de quarta-feira, 4 de março, por dirigir sob influência de álcool, segundo fontes policiais informaram ao TMZ. A cantora chegou a ser cotada para fazer show em Copacabana.

A estrela pop foi algemada pela Patrulha Rodoviária da Califórnia por volta das 21h30 da noite passada e fichada pelo departamento do xerife por volta das 3h da manhã. Ela foi liberada da prisão por volta das 6h da manhã, de acordo com os registros de detentos.

O problema de Britney Spears com a lei acontece logo após ela ter obtido uma vitória judicial, quando conseguiu uma ordem de restrição permanente contra um homem da Louisiana que apareceu aleatoriamente em sua casa em Los Angeles depois de supostamente compartilhar várias “postagens perturbadoras nas redes sociais”.

Segundo o processo judicial movido por Britney, o homem de 51 anos a vem assediando online desde 2013. Ele também foi preso por invasão de propriedade em sua residência em 2025.

A cantora de “Toxic” já teve problemas com a justiça antes… em 2007, ela enfrentou quatro acusações de contravenção e uma pena de prisão por uma suposta colisão com um carro estacionado em Los Angeles. As acusações de pequena colisão foram posteriormente retiradas porque ela pagou os danos ao proprietário do veículo, e um júri a absolveu da última acusação de dirigir sem carteira de habilitação da Califórnia.

Pouco depois do atropelamento e fuga, Britney perdeu a guarda dos seus dois filhos com Kevin Federline, na sequência de alguns incidentes públicos preocupantes e do seu alegado abuso de substâncias e álcool.