Celebridades

Por que Paolla Oliveira se separou de Diogo Nogueira?

Separação às vésperas do Natal chocou os fãs

Escrito por Anny Malagolini
Paolla Oliveira se separou de Diogo Nogueira Foto: redes sociais

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não são mais um casal. O anúncio da separação foi feita pelos artistas através das redes sociais nesta segunda-feira, 22 de dezembro, e pegou os fãs de supresa.

É verdade que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira separaram?

Sim, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira separaram, e de acordo com o ex-casal, o término aconteceu de forma respeitosa, sem nenhuma briga. Não há detalhes sobre motivos, crise ou qualquer outro ponto que alimentasse especulações.

No texto divulgado na internet, eles ressaltam que o fim aconteceu por meio de uma conversa e com maturidade.

Veja o texto:

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.

Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade.

Com amor, Paolla e Diogo”.

Logo, a publicação recebeu centenas de comentários, divididos entre apoio e lamentação pelo fim. “Galera ainda não é 1 de abril parem com essa fake news”, escreveu uma seguidora.

“Ver vocês estava me dando 1% de chance de acreditar no amor, agora não acredito mais”, lamentou outra fã.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Quem são os 7 irmãos de Chris Rock na vida real

Quem são ex-esposas de Paulo Miklos do Titãs

Morre cantor sertanejo Mauri, tio de Sandy e Júnior

Quem são os pais da atriz Mel Maia? Conheça a família

Por que Ivete Sangalo se separou de Daniel Cardy?

Quem é Fatima Bosch e de onde é a Miss Universo de 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes