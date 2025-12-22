Por que Paolla Oliveira se separou de Diogo Nogueira?

Após quase cinco anos juntos, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira não são mais um casal. O anúncio da separação foi feita pelos artistas através das redes sociais nesta segunda-feira, 22 de dezembro, e pegou os fãs de supresa.

É verdade que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira separaram?

Sim, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira separaram, e de acordo com o ex-casal, o término aconteceu de forma respeitosa, sem nenhuma briga. Não há detalhes sobre motivos, crise ou qualquer outro ponto que alimentasse especulações.

No texto divulgado na internet, eles ressaltam que o fim aconteceu por meio de uma conversa e com maturidade.

Veja o texto:

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.

Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro. Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade.

Com amor, Paolla e Diogo”.

Logo, a publicação recebeu centenas de comentários, divididos entre apoio e lamentação pelo fim. “Galera ainda não é 1 de abril parem com essa fake news”, escreveu uma seguidora.

“Ver vocês estava me dando 1% de chance de acreditar no amor, agora não acredito mais”, lamentou outra fã.