Qual música Cabelinho fez para Bella Campos?

O cantor MC Cabelinho, 27, e a atriz Bella Campos, 25, terminaram o namoro após rumores de que o cantor teria traído a namorada. Assim que a famosa confirmou o fim da relação, os internautas relembraram a música que o artista fez para amada, na qual a letra diz justamente que não iria vacilar com ela.

O que diz a música que Cabelinho fez para Bella?

Cabelinho escreveu a música "Minha Cura" para Bella Campos, inclusa no álbum "Little Love", lançado em dezembro de 2022. Um dos trechos que mais chamam atenção, principalmente depois dos boatos de que Cabelinho teria traído a então namorado, é que alguns versos da faixa falam sobre o assunto: "Não vou dar esse gosto que esse povo quer / Tipo, me ver vacilando com a minha mulher / Vários cara' sente inveja, querem meu lugar / Várias mina' me deseja, mas só pode olhar".

O cantor também diz que sonhava em se casar com Bella, algo ambos já até estavam planejando conforme revelado por eles em entrevista ao Fantástico em maio. "Você deitada do meu lado / Amor, sonha comigo? / Mais que amigos, namorados / Em breve, seu marido / E quem sabe, um dia, vai ser a mãe dos meus filho'", canta.

Os versos voltaram a viralizar na web após o fim do namoro dos famosos. Alguns internautas fizeram até memes com a situação, enquanto outros demonstraram a insatisfação em ver um casal queridinho terminando por conta de uma suposta traição.

"Agora 'Minha cura' é oficialmente música de quem trai", escreveu um internauta. "Imagina você escrever 'Minha Cura' e usar as palavras mais belas pra expressar o seu amor e no final trair", publicou outra tuiteira.

Nos comentários das fotos de Cabelinho, o público também não poupou o cantor. "Cabelinho tu já tinha a cura, o que tu queria mais?", questionou uma internauta. "Trocou a cura pela doença", brincou outro.

O cantor também tinha costume de exibir fotos ao lado de Bella nos telões de seus shows durante a performance da música e chegou a manter a homenagem na apresentação do último domingo, 27, quando os primeiros as primeiras notícias sobre a suposta infidelidade do cantor começaram a circular na web.

Ouça a música que Cabelinho fez para Bella:

Porque o cantor e Bella terminaram?

Bella Campos anunciou o fim do namoro com MC Cabelinho na última segunda-feira, 28, após a estudante de direito Duda Mehdef expor nas redes sociais que teria ficado com o cantor após um show dele em Belo Horizonte.

A jovem de 23 anos afirmou que Cabelinho disse a ela durante o encontro que estava solteiro, mas que ainda não havia anunciado o término publicamente. Duda continuou falando sobre o caso em sua página no Instagram ao longo de toda a segunda-feira e até postou alguns stories cantando "Minha Cura", ironizando a situação.

Os internautas passaram o dia inteiro aguardando um pronunciamento do casal, o que só aconteceu à noite. Bella foi a primeira a falar sobre a situação: "Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios”.

Alguns minutos depois, foi a vez de Cabelinho. “Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco para ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma”, escreveu o funkeiro.

MC Cabelinho e Bella Campos se conheceram nos bastidores da novela "Vai na Fé" (2023_, na qual ambos atuaram. Os dois estavam juntos há oito meses.