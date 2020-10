Ratinho está com coronavírus; apresentador se afasta de programa

Segundo comunicado feito em rede social, Ratinho está com coronavírus e se afasta de suas atividades na TV e no rádio. O artista deu a notícia aos seus seguidores via Instagram nesta quinta-feira (22). Contudo, Ratinho afirmou estar sem sintomas do vírus, mas que se afastará de suas atividades no SBT e na Rádio Massa para cumprir com o isolamento.

Ratinho está com coronavírus, mas segue assintomático

Assintomático, Ratinho descobriu estar contaminado com o coronavírus após exames regulares. Ele disse ainda estar bem e em sua casa, em São Paulo. “Em função disso, vou dar uma afastada uns dias até voltar tudo à normalidade. Aos amigos, não se preocupem. Aos inimigos, não façam festa porque estou muito bem. Daqui uns estou de volta com tudo. Obrigado pelas preocupações“, disse Ratinho em vídeo publicado na rede social.

Programa volta com plateia ao-vivo

Desde segunda-feira, seu programa no SBT, “Programa do Ratinho” voltou a ter plateia ao-vivo. Com número limitado, 30 pessoas, além de testes para covid-19, a atração foi a primeira da casa a ter a presença do público desde o início da pandemia, em março. As outras atrações, como The Noite, de Danilo Gentilli, Programa da Eliana e Domingo Legal ainda não retornaram com a plateia, apesar de já terem programas inéditos.

Ratinho também possui um programa na Rádio Massa FM, emissora do apresentador recém-chegada em São Paulo, ao qual também recebe convidados presencialmente.