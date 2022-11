VÍDEO: briga de Hadson e Vini termina em troca de socos

Nesta quarta-feira, 9, houve uma briga Hadson e Vini Buttel durante a gravação do quadro Celeiro da Justiça, que também contou com a participação de Lucas Santos. De acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, do Em Off, a confusão começou entre o ex-De Férias com e o ator, mas Hadballa tentou apartar a briga e terminou ferido.

Entenda a briga de Hadson e Vini

A briga entre Hadson Nery, ex-BBB e ex-Power Couple, Vini Buttel e Lucas Santos, dois ex-participantes da atual temporada de A Fazenda, aconteceu nos estúdios da Record, durante a gravação do programa Celeiro da Justiça. Na atração, participantes de outros realities shows do canal são chamados para julgar as atitudes dos eliminados de A Fazenda 2022.

Desta vez, Liziane Gutierrez, que esteve em A Fazenda 13, e Hadson Nery, do Power Couple Brasil 6, foram os convidados para julgarem Lucas Santos e Vini Buttel, os dois últimos eliminados do reality rural.

No entanto, houve um desentendimento entre Hadson e Lucas Santos, e o ex-Power Couple agrediu o ator. Vini Buttel tentou apartar a confusão entre os dois, mas foi atingido pelo ex-BBB e revidou com um soco. Hadballa saiu sangrando devido a um corte feito no supercílio.

Nas imagens publicadas pela jornalista, é possível ver a briga Hadson e Vini e os dois rolando no chão. Os membros da produção tiveram que separar os famosos e até a polícia foi chamada para intervir.

A esposa de Hadson, Eliza Fagundes, que participou com ele do Power Couple Brasil, tentou acalmá-lo. Os vídeos também mostram como ficou o estúdio após a confusão, com equipamentos caídos e itens quebrados durante a briga.

Até o momento da publicação deste texto, a Record não se pronunciou em suas redes sociais sobre a briga envolvendo Hadson Nery, Vini Buttel e Lucas Santos.

🚨AGORA: O ex-fazenda Vini Buttel foi pra cima do Hadson (Hadballa) e deu socos no ex-bbb. pic.twitter.com/D2QvE7yASk — CHOQUEI (@choquei) November 9, 2022

🚨VEJA: Hadballa após a briga com Vini Buttel. pic.twitter.com/y0dmwzbJTC — CHOQUEI (@choquei) November 9, 2022