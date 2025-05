Virgínia é questionada sobre cachê de apostas e surpreende com resposta em CPI

Virgínia se negou a reponder quanto ganhou, mas expôs quanto faturou com suas empresas no último ano

A influenciadora digital Virgínia Fonseca compareceu nesta terça-feira (13) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, no Senado, para prestar esclarecimentos sobre sua participação em campanhas publicitárias de plataformas de apostas online. Quando perguntando quanto ganhou com as parcerias, a famosa usou a prerrogativa do silêncio.

Quanto Virgínia recebeu das Bets?

Durante o depoimento na CPI, Virgínia utilizou o direito ao silêncio ao ser questionada sobre os valores recebidos por esses contratos. Ela afirmou que todos os ganhos foram devidamente declarados à Receita Federal e negou ter se tornado milionária por meio dessas parcerias.

A convocação de Virgínia foi solicitada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que destacou a expressiva influência da empresária no ambiente digital, com mais de 90 milhões de seguidores nas redes sociais. A senadora ressaltou a importância de compreender o papel de figuras públicas na promoção de apostas online e seus possíveis impactos sociais.

Durante a audiência, Virgínia declarou que sua empresa faturou R$ 750 milhões no ano anterior e que sua condição financeira não está relacionada às parcerias com casas de apostas. Ela também afirmou que sempre incluiu alertas sobre os riscos das apostas em suas divulgações, enfatizando a importância do jogo responsável.

A CPI das Bets foi instaurada para investigar a influência dos jogos de apostas online no orçamento das famílias brasileiras e possíveis associações com práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro. Além de Virgínia, outros influenciadores e personalidades têm sido convocados para prestar depoimentos sobre o tema.