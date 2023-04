7 atores de Todo mundo Odeia o Chris que já morreram

Sucesso nas telinhas brasileiras, Everbody Hates Chris é uma das comédias mais conhecidas no país. O sitcom foi gravado entre 2005 e 2009, mas desde então alguns atores de Todo Mundo Odeia o Chris já morreram. Relembre os personagens.

Ricky Harris foi Malvo entre os atores de Todo Mundo Odeia o Chris

Um dos personagens mais marcantes da série, o ator Ricky Harris interpretou o marginal Malvo. Ricky faleceu aos 54 anos, em dezembro de 2016. A causa da morte não foi divulgada. Dois anos antes, ele sofreu um infarto, mas havia se recuperado até então.

Os últimos trabalhos do ator lançados foram postumamente. Em 2019, ele apareceu no filme The Workout Room, e em 2017 seu filme Check Point foi lançado. Em Todo Mundo Odeia o Chris, ele interpretava um bandido do bairro do protagonista vivido por Tyler James Williams que botava muito medo no menino.

Johnny Palermo fez participação como Di Paolo

Johnny Palermo fez participação em alguns episódios como Frank DiPaolo, companheiro de chapa de Chris nas eleições para o grêmio estudantil. Chris acaba fora do cargo após polêmicas, mas o garoto continua a frente do projeto, mesmo sendo nada inteligente e bastante atrapalhado.

Johnny Palermo faleceu jovem, aos 27 anos de idade. Ele foi vítima de um acidente de carro em North Hollywood, Califórnia, em junho de 2009. Na época, a série havia acabado há pouco tempo na televisão - o último episódio foi ao ar no dia 8 de maio daquele ano, um mês antes do acidente do ator.

Clarence Williams III - Todo Mundo Odeia o Chris

Clarence Williams III interpretou o senhor Tate em uma episódio que todo mundo se lembra. Ele era um desconhecido aparentemente tranquilo que se torna inquilino da família de Chris. Porém, depois de pedidos estranhos e algumas suspeitas de Rochelle, é descoberto que ele é um bandido foragido.

O ator morreu há poucos anos, em junho de 2021. Ele tinha 81 anos de idade e lutava contra um câncer de cólon. Seu último trabalho foi o filme Mr. Malevolent, de 2018.

Reynaldo Rey interpretou Lester

Reynaldo Rey é outro entre os atores de Todo Mundo Odeia o Chris que fez participação na série em apenas um episódio. Ele foi Lester, um homem que Rochelle tenta arranjar para a mãe viúva, depois que pede a ajuda de Sr. Omar (Ernest Thomas) para encontrar um par para a matriarca.

Reynaldo Rey faleceu aos 75 anos de idade, no final de maio de 2015, por complicações depois de sofrer um derrame.

Vivian Smallwood

A atriz Vivian Smallwood não teve uma personagem fixa entre os atores de Todo Mundo Odeia o Chris. Segundo sua página oficial do IMDB, ela apareceu como uma moradora idosa da vizinhança em trechos de nove episódios da produção, mas não ganhou um nome e era conhecida apenas pelo título de "senhora". Vivian Smallwood faleceu aos 84 anos, em julho de 2017, de causas naturais.

Fred Willard - atores de Todo Mundo Odeia o Chris que morreram

Um veterano muito conhecido na televisão norte-americana, o ator Fred Willard fez uma participação em Todo Mundo Odeia o Chris como um policial incompetente que atende Chris após o garoto ter seu carro depenado nas ruas de Bed-Stuy.

O ator faleceu aos 86 anos de idade, em maio de 2020, de uma parada cardíaca. Nos últimos anos, ele realizou vários trabalhos como dublador em animações e seu destaque ficou nas séries Space Force (2020) e Modern Family (2009 - 2020), em que vivia o amoroso e alegre pai de Phil Dunphy (Ty Burrell).

Jansen Panettiere apareceu em apenas um episódio

O último na lista de atores de Todo Mundo Odeia o Chris que já morreram é uma despedida recente. O ator Jansen Panettiere - irmão da atriz Hayden Panettiere - faleceu em fevereiro de 2023, aos 28 anos de idade. Ele não foi um personagem marcante na produção e apareceu em apenas um episódio de natal, como um garotinho chamado Peter.

Na época do falecimento, os agentes do famoso confirmaram a morte para a CNN internacional, mas não revelaram a causa da morte. Jansen era conhecido por trabalhos mais recentes, como a série The Walking Dead. Seus últimos trabalhos foram Love and Love Not (2022), Bart Bagalzby and the Garbage Genie (2021), Waiting (2019) e Dois Doidões em Harvard 2 (2019).

