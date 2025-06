12 melhores filmes de guerra para assistir em 2025

Existe uma rica tradição de filmes de guerra desde os tempos do cinema mudo. Filmes desse gênero conseguem cativar nossos sentidos com campos de batalha arrebatadores e representações gráficas de combate, com histórias de triunfo, e também com o pior que a humanidade tem a oferecer. Aqui está um seleção eleita por críticos, de acordo com o Rotten Tomatoes.

O Resgate do Soldado Ryan (1998) | filmes de guerra

Sucesso do cinema, a lista é liderada pelo filme O Resgate do Soldado Ryan. O Capitão John Miller (Tom Hanks) leva seus homens para trás das linhas inimigas em busca do Soldado James Ryan, cujos três irmãos foram mortos em combate. Cercados pelas realidades brutais da guerra, enquanto procuram por Ryan, cada homem embarca em uma jornada pessoal e descobre sua própria força para triunfar sobre um futuro incerto com honra, decência e coragem.

Direção: Steven Spielberg

Onde assistir: Netflix, Prime Video, Globoplay, Apple TV (aluguel)

Nascido para Matar (Full Metal Jacket) (1987)

A versão de Stanley Kubrick para a Guerra do Vietnã acompanha o espertinho Soldado Davis (Matthew Modine), rapidamente apelidado de “Coringa” por seu sargento desbocado (R. Lee Ermey), e o gorducho Soldado Lawrence (Vincent D’Onofrio), apelidado de “Gomer Pyle”, enquanto eles suportam os rigores do treinamento básico. Embora Pyle faça um desvio assustador, Coringa se forma no Corpo de Fuzileiros Navais e é enviado ao Vietnã como jornalista, cobrindo — e eventualmente participando — da sangrenta Batalha de Hué.

Direção: Stanley Kubrick

Onde assistir: Max, Amazon Prime, Youtube, Apple TV e Google Play.

Platoon (1986) | filmes de guerra

Chris Taylor (Charlie Sheen) abandona os estudos universitários para se alistar em combate no Vietnã em 1967. Assim que chega ao solo, em plena batalha, seu idealismo se esvai. Disputas internas em sua unidade entre o Sargento Barnes (Tom Berenger), que acredita que moradores locais estão abrigando soldados vietcongues, e o Sargento Elias (Willem Dafoe), que tem uma visão mais compreensiva da população local, acabam colocando os soldados uns contra os outros e também contra o inimigo.

Direção: Oliver Stone

Onde assistir: Prime Video

Bastardos Inglórios (2009)

É o primeiro ano da ocupação da França pela Alemanha. O oficial aliado, tenente Aldo Raine (Brad Pitt), reúne uma equipe de soldados judeus para cometer atos violentos de retaliação contra os nazistas, incluindo a escalpelização. Ele e seus homens unem forças com Bridget von Hammersmark, uma atriz e agente secreta alemã, para derrubar os líderes do Terceiro Reich. Seus destinos convergem com o da dona de teatro Shosanna Dreyfus, que busca vingar a execução de sua família pelos nazistas.

Direção: Quentin Tarantino

Onde assistir: Globoplay, Netflix

A Lista de Schindler (1993)

O empresário Oskar Schindler (Liam Neeson) chega a Cracóvia em 1939, pronto para fazer fortuna com a Segunda Guerra Mundial, que acabava de começar. Após ingressar no Partido Nazista principalmente por conveniência política, ele contrata trabalhadores judeus para sua fábrica por motivos igualmente pragmáticos. Quando a SS começa a exterminar judeus no gueto de Cracóvia, Schindler providencia a proteção de seus trabalhadores para manter sua fábrica em operação, mas logo percebe que, ao fazer isso, também está salvando vidas inocentes.

Direção: Steven Spielberg

Onde assistir: Prime Video

O Pianista (2002) | filmes de guerra

Nesta adaptação da autobiografia “O Pianista: A Extraordinária História Real da Sobrevivência de um Homem em Varsóvia, 1939-1945”, Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), um pianista judeu polonês de uma estação de rádio, vê Varsóvia mudar gradualmente com o início da Segunda Guerra Mundial. Szpilman é forçado a se refugiar no Gueto de Varsóvia, mas posteriormente é separado de sua família durante a Operação Reinhard. Daquele momento até a libertação dos prisioneiros do campo de concentração, Szpilman se esconde em vários locais entre as ruínas de Varsóvia.

Direção: Roman Polanski

Onde assistir: Netflix, Prime Video

Falcão Negro em Perigo (Black Hawk Down) (2001)

Em 1993, os EUA enviaram forças especiais à Somália para desestabilizar o governo e levar alimentos e ajuda humanitária à população faminta. Usando helicópteros Black Hawk para aterrissar os soldados, um ataque inesperado das forças somalis derruba dois dos helicópteros imediatamente. A partir daí, os soldados americanos lutam para recuperar o equilíbrio enquanto suportam o fogo intenso.

Direção: Ridley Scott

Onde assistir: Netflix, Prime Video

O Leitor (The Reader) (2008)

Michael Berg (David Kross), um adolescente na Alemanha do pós-guerra, inicia um caso apaixonado, porém clandestino, com Hanna Schmitz (Kate Winslet), uma mulher mais velha que gosta de ouvir romances clássicos lidos para ela. Então, Hanna desaparece misteriosamente, deixando Michael de coração partido e confuso. Anos depois, Michael, agora estudante de direito, leva o maior susto de sua vida ao ver Hanna sendo julgada por crimes de guerra nazistas.

Direção: Stephen Daldry

Onde assistir: Netflix

A Queda! As Últimas Horas de Hitler (2004)

Em 1942, a jovem Traudl Junge (Alexandra Maria Lara) consegue o emprego dos seus sonhos: secretária de Adolf Hitler (Bruno Ganz) no auge de seu poder. Três anos depois, o império de Hitler é agora seu bunker subterrâneo. A Traudl da vida real narra os últimos dias de Hitler enquanto ele se enfurece contra traidores imaginários e grita ordens para exércitos fantasmas, enquanto sua amante, Eva Braun (Juliane Köhler), zomba de sua distância emocional, e outros nazistas infames se preparam para o fim.

Onde assistir: Globoplay

Guerra ao Terror (2008)

Um épico de guerra bem atuado, intensamente filmado e cheio de ação, Guerra ao Terror , de Kathryn Bigelow , é até agora a melhor das dramatizações recentes da Guerra do Iraque.

Elenco: Jeremy Renner , Anthony Mackie , Brian Geraghty , Guy Pearce. Direção: Kathryn Bigelow

Onde assistir: Prime Video

Terra de Minas (2015) | filmes de guerra

Land of Mine, em português “Terra de Minas”, usa um capítulo frequentemente esquecido do rescaldo da Segunda Guerra Mundial para contar uma história contundente cujo cenário de época desmente suas observações atemporais sobre derramamento de sangue e perdão.

Um grupo de prisioneiros de guerra alemães é forçado a desenterrar milhões de minas terrestres com as próprias mãos

Elenco: Roland Møller , Mikkel Boe Følsgaard , Laura Bro , Louis Hofmann. Direção: Martin Zandvliet

Onde assistir: Prime Video, Globoplay

Nada de Novo no Front (2022) | filmes de guerra

Oportuno e atemporal, Nada de Novo no Front mantém o poder de seu material de origem clássico ao focar na futilidade da guerra. O filme conta a emocionante história de um jovem soldado alemão na Frente Ocidental. Ganhou o Oscar de melhor filme em 2023.

Elenco: Felix Kammerer , Albrecht Schuch , Aaron Hilmer , Moritz Klaus. Direção: Edward Berger

Onde assistir: Netflix