Cinema Especial hoje exibe Animais Fantásticos E Onde Habitam

Nesta quarta-feira , dia 31 de março de 2021, a Globo vai exibir em seu cinema especial hoje filme Animais Fantásticos E Onde Habitam, às 21h55 (horário de Brasília). O longa foi lançado em 2016 e tem duração de 2h13min. A classificação indicativa é de 12 anos.

As aventuras do escritor Newt Scamander sobre a comunidade secreta de bruxas e bruxos de Nova York, acontece setenta anos antes de Harry Potter ler seu livro na escola.

Qual o filme do Cinema Especial hoje?

O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York levando com muito zelo sua preciosa maleta, um objeto mágico no qual ele carrega fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens. Em meio à comunidade bruxa norte-americana, que teme muito mais a exposição aos trouxas do que seus colegas ingleses, Newt precisará usar todas suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de criaturas que acabam fugindo.

Ficha técnica do Cinema Especial de Hoje – Animais Fantásticos E Onde Habitam

Título Original Fantastic Beasts and Where to Find Them

Direção David Yates

Nacionalidade Americana; britânica

Gênero Fantasia

Elenco de Animais Fantásticos E Onde Habitam – Cinema Especial de Hoje

Colin Farrell

Dan Fogler;

Samantha Morton;

Eddie Redmayne;

Alison Sudol;

Katherine Waterston

Trailer de Animas Fantásticos e Onde Habitam – Cinema Especial de Hoje

Que horas começa o filme Animais Fantásticos E Onde Habitam?

O filme do Cinema Especial hoje começa logo após a novela Amor de Mãe. Para assistir a trama desta noite é só conectar no canal Globo a partir das 00h.

Programação de quarta-feira 01/04/2021

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

15:00 Sessão da Tarde – A Ressurreição de Gavin Stone

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – Ti Ti Ti

17:15 Vale A Pena – Laços De Família

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 A Vida da Gente

19:40 Haja Coração

21:40 Amor de Mãe

23:00 Big Brother Brasil 21

00:00 Arcanjo Renegado

00:40 Jornal da Globo

01:30 Conversa com Bial

02:10 Corujão I – O Tiro

Ritual de Dia das Bruxas