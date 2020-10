Confira os lançamentos da Prime Video em Outubro

A Amazon Prime Video está se consolidando cada vez mais no mercado brasileiro de streaming. Além do crescimento da plataforma em si, seu catálogo recebe todo mês diversas adições de filmes e séries interessantes. Por isso, compilamos abaixo a lista de lançamentos da Amazon Prime Video em Outubro.

Sem dúvida, a Amazon Prime Video está se consolidando cada vez mais no mercado brasileiro de streaming. Além do crescimento da plataforma em si, seu catálogo recebe todo mês diversas adições de filmes e séries interessantes. Por isso, compilamos abaixo a lista de lançamentos da Amazon Prime Video em Outubro. Confira:

Lançamentos da Prime Video em Outubro (por dia)

01/10

Chicago Med (Temporadas 1-4)

Em primeiro lugar na lista está a série Chicago Med, mais um spin-off criado a partir das séries Chicago Fire e Chicago P.D, criadas por Derek Haas, Michael Brandt e Dick Wolf. Esta produção do trio retrata a rotina de uma equipe de médicos que atua no Gaffney Chicago Medical Center. Certamente é uma série imperdível para fãs de medicina (e da franquia Chicago).



The Rental

Em segundo lugar está The Rental, um filme de horror que marca a estreia de Dave Franco como diretor. No enredo, dois casais alugam uma casa na beira do mar para aproveitar o final de semana, mas acabam sentindo-se inseguros com o anfitrião da casa. O filme recebeu críticas positivas e é uma ótima opção para quem gosta de sentir medo com um bom longa.

Vestido Maldito (In Fabric)

O nome do filme dirigido e roteirizado por Peter Strickland já entrega bastante do enredo deste lançamento da Amazon Prime Video em Outubro. O filme acompanha a trajetória de um vestido amaldiçoado que causa uma série de desgraças para todas as pessoas que o usam. Surpreendentemente, Vestido Maldito consegue trazer consigo humor ácido. O site Rotten Tomatoes avaliou o filme em 91%.

02/10 – Lançamentos da Prime Video em Outubro

Savage X Fenty Show Vol. 2

Este lançamento da Amazon em Outubro traz o desfile da nova coleção de Outono criada pela colaboração entre as marcas Savage e Fenty, esta capitaneada pela cantora Rihanna. Você pode não entender muito de moda, mas a apresentação é muito bem produzida e consegue atrair o olhar de leigos no assunto.

All Or Nothing: Tottenham Hotspur (Temporada 1)

Esta série oferece um olhar dentro dos bastidores do Tottenham Hotspur Football Club. Ela mostra a rotina dos jogadores, do treinador e time como um todo durante uma das temporadas mais marcantes da história do clube. Certamente é uma opção imperdível para os fãs de futebol.

Sem Escalas

Lançado originalmente em 2014, Sem Escalas é a opção perfeita deste mês para os fãs de ação. O enredo acompanha o desafio enfrentado pelo agente Bill Marks ( interpretado por Liam Neeson) durante um vôo. Na viagem aérea, o personagem recebe mensagens criptografadas de um assassino dentro do avião pedindo US$ 150 milhões a cada 20 minutos, ou então mataria um passageiro.

06/10

Black Box – lançamentos da Prime Video em Outubro

Parceria entre a produtora Blumhouse e a Amazon, Black Box é uma ficção científica que mostra os efeitos de um tratamento científico experimental em um homem que perdeu suas memórias. O tratamento traz esperanças ao homem, mas o colocará em risco e fará ele questionar a si próprio. Este filme é uma ótima pedida para os fãs de Black Mirror.

The Lie

The Lie é outro filme da Blumhouse que foi lançado na Amazon Prime Video em Outubro. O suspense acompanha a situação complicada de dois pais que buscam acobertar um terrível crime cometido por sua filha adolescente. O filme foi concluído em 2018, mas só teve seu lançamento feito agora que a Amazon comprou os direitos de exibição do filme.

08/10 – Lançamentos da Prime Video em Outubro

The Twilight Zone (Temporada 2)

Comandado por Jordan Peele (diretor de Corra!), o reboot da série clássica terá sua segunda temporada acrescentada ao extenso catálogo da Amazon Prime Video. Para quem não conhece, a série possui episódios antológicos de ficção científica e não exige muito compromisso daqueles que não gostam de devorar o seriado em poucos dias. Certamente é um dos grandes destaques deste mês na plataforma.

O Primeiro Homem

Baseado em fatos reais, o filme aborda a jornada de Neil Armstrong (interpretado por Ryan Gosling), o primeiro homem a andar na lua. Embora o assunto já esteja muito batido, O Primeiro Homem entrega uma experiência extremamente fiel aos fatos acontecidos na história real.

Haunt – lançamentos da Prime Video em Outubro

Ambientado em uma noite de Halloween, Haunt é um terror que acompanha os efeitos de uma casa mal-assombrada sobre um grupo de amigos. É um filme recheado de violência e momentos tensos. Certamente é uma opção boa para quem quiser assistir algo assustador no Halloween (31/10).

09/10

Neruda

Este lançamento da Amazon Prime Video em Outubro é imperdível para os fãs de história da América Latina e Literatura. O filme acompanha um inspetor com o propósito de investigar o autor Pablo Neruda, um integrante do Partido Comunista do país. O filme é de 2017, mas isso não o torna imperdível. Inclusive, ele foi escolhido como representante do Chile para a premiação do Oscar em 2017.

Uma Mulher Fantástica – lançamentos da Prime Video em Outubro

Outra produção chilena, Uma Mulher Fantástica foi um dos filmes mais marcantes do Oscar de 2018 – inclusive, ele levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro. O enredo acompanha os esforços de Marina (Daniela Vega), uma garçonete transexual, em realizar seu sonho de se tornar uma cantora de sucesso. Como resultado da participação do filme naquela ocasião, a atriz Daniela Vega se tornou a primeira pessoa transexual a apresentar uma premiação do Oscar.

13/10 – Lançamentos da Prime Video em Outubro

Evil Eye

Este terror é mais outra produção da Blumhouse com a própria Amazon. Seu enredo mostra “um romance aparentemente perfeito que se transforma em pesadelo quando uma mãe se convence de que o novo namorado de sua filha tem uma ligação sombria com seu próprio passado”. Como resultado, diversas situações horripilantes começam a acontecer.

Nocturne

Um dos lançamentos inéditos da Amazon Prime Video em Outubro é Nocturne. Este filme aborda a história sobrenatural de uma estudante de música tímida que passa a ofuscar sua irmã talentosa. Mas isso só ocorre graças ao misterioso caderno de um colega de classe falecido.

20/10

Infiltrado na Klan

Dirigido pelo icônico Spike Lee, o filme Infiltrado na Klan mostra a história real de Ron Stallworth, um policial negro que conseguiu infiltrar-se em uma célula da Ku Klux Klan (KKK). O filme conta com alguns exageros para tornar o filme “divertido”, mas possui um roteiro primoroso (que até recebeu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2019). As atuações de John David Washington e Adam Driver inegavelmente reforçam a qualidade de Infiltrado na Klan.

23/10 – lançamentos da Prime Video em Outubro

Penny Dreadful: City Of Angels (Temporada 1)

Outra série que entra no catálogo da Amazon é Penny Dreadful: City Of Angels. Os episódios deste spin-off de Penny Dreadful acompanha a história de Los Angeles na década de 1930 (tudo com um toque de elementos sobrenaturais e ocultos). É legal assistir a série que deu origem à este spin-off, mas você pode assistir City Of Angels antes de assistir a original sem problemas.

30/10

Utopia (Temporada 1)

Dirigida por Gillian Flynn, Utopia é uma adaptação da série britânica de mesmo nome que, surpreendentemente, foi cancelada após apenas duas temporadas. No enredo deste remake, um grupo de nerds encontram online uma HQ de autor desconhecido que revela a existência de uma organização estatal perigosa que pode levar o mundo ao seu fim. Certamente é um dos melhores e mais aguardados lançamentos da Amazon Prime Video em Outubro.

Truth Seekers (Temporada 1) – lançamentos da Prime Video em Outubro

Por fim, fechando a lista de lançamentos deste mês, Truth Seekers é uma divertida série de comédia que mostra uma equipe de investigadores paranormais que buscam encontrar fantasmas em todo o Reino Unido. Embora possa parecer assustadora, a premissa da série mistura momentos de comédia com suspense para prender o telespectador.

