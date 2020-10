Lançamentos da semana na Netflix (13/10 a 17/10)

Séries documentais, filmes e outras opções que certamente podem agradar diferentes gostos. Confira quais serão os lançamentos da semana na Netflix entre os dias 13/10 e 17/10.

Dando um Tempo com Bert Kreischer – 13/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Em primeiro lugar temos o novo projeto de Bert Kreischer, uma das novas apostas da Netflix para comédia. A plataforma lança nesta semana a série Dando um Tempo com Bert Kreischer, que acompanha o comediante americano isolado em uma cabana na florestas para, acima de tudo, tentar se desestressar de sua rotina corrida. Ao longo do processo, recebe convidados ilustres como Caitlyn Jenner, Kaley Cuoco (a Penny de Big Bang Theory) e Joel McHale (Community). Este promete ser um dos lançamentos mais engraçados da Netflix para os próximos dias.

BLACKPINK: Light Up the Sky – 14/10

Já ouviu falar da banda de k-pop BLACKPINK? Caso ainda não conheça a história destas mulheres que fazem parte da revolução coreana na música popular de todo mundo, o lançamento do documentário BLACKPINK: Light Up the Sky pode ser uma ótima opção. O documentário abordará momentos desafiadores e decisivos na carreira das garotas que formaram a banda em 2016. Posteriormente, vale ouvir o som do BLACKPINK para entender o que é o k-pop.



As Três Mortes de Marisela – 14/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Ao longo de 1h49min, este documentário acompanha Marisela Escobedo Ortiz em sua jornada para tentar capturar o assassino de sua filha, Ruby Frayre, e mostra graves falhas do sistema judiciário do México. Os relatos deste documentário são chocantes e, certamente, devem te emocionar.

Distanciamento Social – 15/10

Distanciamento Social é outra série antológica (nesse caso, cada episódio terá uma história diferente) sobre os desafios enfrentados entre pessoas para manter suas conexões durante o distanciamento. O lançamento da Netflix terá temas cômicos, mas também irá explorar o lado negativo e trágico. A série surgiu como resultado da pandemia do coronavírus.

Manual de Caça a Monstros – 15/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Dentro dos lançamentos da semana na Netflix, é provável que esta possa ser uma das melhores opções para a família toda. A fantasia acompanha a história de uma adolescente que é recrutada por uma sociedade secreta para caçar o Bicho-Papão e outros monstros típicos de Halloween.

Tudo por Roona – 15/10

Este documentário original da Netflix acompanha a emocionante história de uma criança indiana que possui um caso severo de hidrocefalia. No desenrolar do longa, Tudo por Roona mostra a possibilidade da criança ser operada logo após a visualização de fotos suas na internet

Grand Army – 16/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Outra lançamento da semana na Netflix é a série Grand Army, produzida pelos responsáveis por hits como House Of Cards e Garota Exemplar. O roteiro acompanha cinco alunos de uma escola pública em Nova York que lutam para sobreviverem e encaixarem-se na sociedade. A série é baseada em Slut, peça teatral escrita por Katie Cappiello.

Os 7 de Chicago – 16/10

Novo filme do diretor Aaron Sorkin, Os 7 de Chicago mostra a história real de um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã que acabou se tornando um violento combate entre manifestantes e policiais. Você pode não conhecer essa história, mas ela rendeu um dos julgamentos mais importantes dos EUA. Sem dúvida, este é um dos principais lançamentos da semana na Netflix.

Apostando Alto – 17/10 – Lançamentos da semana na Netflix

Encerrando a lista de lançamentos da semanas temos a série Apostando Alto. A ficção mostra as dificuldades de jovens empreendedores coreanos que desejam conquistar sucesso e respeito no meio das empresas de inovações tecnológicas. Ela pode ser ficção, mas é uma boa pedida para quem gosta do mundo dos negócios e para quem gosta de conhecer outras culturas.

