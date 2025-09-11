Confira que horas vai passar a novela Vale Tudo nesta quinta-feira
Novela começa antes do jogo da Copa do Brasil
Nesta quinta-feira, 11 de setembro, a novela Vale Tudo vai começar às 20h35 (horário de Brasília), antes do jogo da Copa do Brasil. Botafogo e Vasco entram em campo às 21h30 pelas quartas de final do campeonato, ocupando o horário nobre da TV Globo.
Resumo de Vale Tudo hoje
Apesar de começar mais cedo, o capítulo de Vale Tudo hoje promete fortes emoções. Maria de Fátima continua correndo atrás de César, que a esnoba mesmo com a gravidez. Situação difícil na TCA: Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados. Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal e ele quer descobrir se foi Odete quem denunciou a clínica.
Nos próximos capítulos, Marco Aurélio deve dar início a sua vingança.
Enquanto isso, a fase é de alegria para Ivan e Raquel que estão organizando os preparativos para a inauguração da agência de turismo. Heleninha vai convidar Tiago para expor suas animações na galeria.
Na sexta-feira, Mário Sérgio também vai manipular Odete. Afonso avisa a mãe que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo.
Estéban está de volta, mas vai encontra Celina com Olavo no maior clima de romance.
O remake de “Vale Tudo”, escrito por Manuela Dias, tem previsão para chegar ao fim no dia 17 de outubro. No lugar, a TV Globo vai exibir a novela Três Graças.