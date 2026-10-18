Cinema & TV

Debate na Band hoje: assistir transmissão ao vivo do debate Lula x Flávio Bolsonaro

Debate começa às 20h

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir ao debate da Band ao vivo Foto: Lula/Band
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será transmitido ao vivo neste domingo, 18 de outubro, pela Band. O confronto começa às 20h, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhado pela televisão, pela internet e pelo celular, sem necessidade de assinatura paga nas plataformas digitais da emissora.

O encontro será realizado nos estúdios do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, com mediação dos jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo.

Onde assistir ao debate da Band ao vivo?

Quem quiser acompanhar o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro poderá escolher entre diferentes canais de transmissão. A programação inclui a TV aberta, serviços de streaming, plataformas digitais e emissoras de rádio.

Veja onde assistir ao debate presidencial deste domingo:

  • TV aberta: Band, com pré-debate a partir das 19h30;
  • Internet: site oficial da Band e canal Band Jornalismo no YouTube;
  • Celular: aplicativo gratuito Bandplay, disponível para Android e iPhone;
  • TV por assinatura: BandNews TV, com cobertura e análises a partir das 18h;
  • Rádio: Rádio Bandeirantes e BandNews FM, com transmissão e comentários;
  • Emissoras parceiras: TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan, além do Estadão em suas plataformas.

A cobertura digital da Band começa às 19h, uma hora antes do confronto entre os presidenciáveis. O debate tem duração prevista de aproximadamente duas horas, com encerramento por volta das 22h.

Para acompanhar o debate pelo smartphone, uma das opções é utilizar o Bandplay, aplicativo oficial do Grupo Bandeirantes. O acesso é gratuito.

Veja como fazer:

  1. Entre na loja de aplicativos do celular, na Google Play Store ou na App Store.
  2. Pesquise por Bandplay e instale o aplicativo.
  3. Abra a plataforma e procure a opção de transmissão ao vivo.
  4. Selecione o sinal da Band para acompanhar a programação.

Também é possível assistir pela internet, acessando o site oficial da Band ou o canal Band Jornalismo no YouTube, onde a emissora disponibiliza a transmissão do debate.

O programa será dividido em três blocos, com perguntas dos mediadores, participação de jornalistas e momentos de confronto direto entre os candidatos.

No primeiro bloco, os apresentadores farão perguntas aos presidenciáveis. Na sequência, Lula e Flávio terão um período de confronto livre. Os blocos seguintes incluem novas perguntas e rodadas de questionamentos entre os dois concorrentes.

O debate ocorre na reta final da campanha presidencial e será uma oportunidade para os eleitores compararem as propostas e as posições dos candidatos antes do segundo turno.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
quem saiu da dança dos famosos

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje ao ritmo de Lindy Hop (18/10)

Horário do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na BandF

Horário do debate na Band hoje: que horas começa Lula e Flávio Bolsonaro?

reprise novela além do tempo

Vai ter reprise de Além do Tempo neste sábado (17)? Veja onde assistir ao último…

Flávio Bolsonaro hoje na Globo

Flávio Bolsonaro hoje na Globo: assistir transmissão ao vivo da entrevista

Quando termina a novela Nobreza do Amor

Quando termina a novela Nobreza do Amor e qual a substituta

Flávio Bolsonaro almoçou na Globo

Flávio Bolsonaro almoçou na Globo hoje antes de entrevista e web critica

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes