Debate na Band hoje: assistir transmissão ao vivo do debate Lula x Flávio Bolsonaro
Debate começa às 20h
O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será transmitido ao vivo neste domingo, 18 de outubro, pela Band. O confronto começa às 20h, no horário de Brasília, e poderá ser acompanhado pela televisão, pela internet e pelo celular, sem necessidade de assinatura paga nas plataformas digitais da emissora.
O encontro será realizado nos estúdios do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, com mediação dos jornalistas Eduardo Oinegue e Adriana Araújo.
Onde assistir ao debate da Band ao vivo?
Quem quiser acompanhar o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro poderá escolher entre diferentes canais de transmissão. A programação inclui a TV aberta, serviços de streaming, plataformas digitais e emissoras de rádio.
Veja onde assistir ao debate presidencial deste domingo:
- TV aberta: Band, com pré-debate a partir das 19h30;
- Internet: site oficial da Band e canal Band Jornalismo no YouTube;
- Celular: aplicativo gratuito Bandplay, disponível para Android e iPhone;
- TV por assinatura: BandNews TV, com cobertura e análises a partir das 18h;
- Rádio: Rádio Bandeirantes e BandNews FM, com transmissão e comentários;
- Emissoras parceiras: TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan, além do Estadão em suas plataformas.
A cobertura digital da Band começa às 19h, uma hora antes do confronto entre os presidenciáveis. O debate tem duração prevista de aproximadamente duas horas, com encerramento por volta das 22h.
Para acompanhar o debate pelo smartphone, uma das opções é utilizar o Bandplay, aplicativo oficial do Grupo Bandeirantes. O acesso é gratuito.
Veja como fazer:
- Entre na loja de aplicativos do celular, na Google Play Store ou na App Store.
- Pesquise por Bandplay e instale o aplicativo.
- Abra a plataforma e procure a opção de transmissão ao vivo.
- Selecione o sinal da Band para acompanhar a programação.
Também é possível assistir pela internet, acessando o site oficial da Band ou o canal Band Jornalismo no YouTube, onde a emissora disponibiliza a transmissão do debate.
O programa será dividido em três blocos, com perguntas dos mediadores, participação de jornalistas e momentos de confronto direto entre os candidatos.
No primeiro bloco, os apresentadores farão perguntas aos presidenciáveis. Na sequência, Lula e Flávio terão um período de confronto livre. Os blocos seguintes incluem novas perguntas e rodadas de questionamentos entre os dois concorrentes.
O debate ocorre na reta final da campanha presidencial e será uma oportunidade para os eleitores compararem as propostas e as posições dos candidatos antes do segundo turno.