Eleições: qual o próximo debate presidencial na TV do 1º turno

O primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto foi concluído. Agora é hora de saber qual o próximo debate presidencial e já se preparar para a nova leva de perguntas e respostas entre os adversários políticos. Estão previstos para o primeiro turno mais dois debates, um organizado pelo pool que tem o SBT e o outro pela TV Globo. Três debates foram cancelados nas últimas semanas devido a falta de confirmação dos candidatos melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto.

Qual o próximo debate presidencial das eleições 2022

Qual o próximo debate presidencial é o organizado pelo SBT, CNN, O Estado de São Paulo, NovaBrasil FM, Terra e Veja. A previsão é que o encontro irá acontecer no dia 24 de setembro, um sábado, a partir das 18h30 e ficará no ar até às 20h30. O debate terá quatro blocos e será mediado pelo jornalista e apresentador Carlos Nascimento, do SBT.

Os candidatos Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) já confirmaram presença. Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), os melhores colocados nas pesquisas de intenção de voto, ainda não está confirmados, mas devem comparecer. Ao Estadão, um dos veículos do pool que organiza o evento, os representantes de Lula e Bolsonaro afirmaram que os candidatos estão interessados em participar.

No primeiro e terceiro bloco do debate, os candidatos farão perguntas entre si, respeitando a ordem definida em sorteio. No segundo e quarto bloco, as perguntas serão realizadas por seis jornalistas que representarão cada um dos veículos que patrocinam o encontro. A transmissão ao vivo deste qual o próximo debate presidencial irá ocorrer por todos os veículos que fazem parte do pool e assim o evento passará na televisão e também poderá ser conferido ao vivo online.

Nas últimas semanas, os debates que aconteceriam pelo pool Rede TV!, Metrópoles e O Antagonista, o debate da TV Aparecida e também do pool G1, O Globo, Valor, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e UOL foram cancelados. Os encontros seriam nos dias 2/9, 13/9 e 14/9, respectivamente.

Próximos debates do 1º turno

24 de setembro (sábado): CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra

29 de setembro (quinta-feira): TV Globo

Debates do 2º turno já estão marcados

A população irá às urnas no dia 2 de outubro de 2022. Caso ocorra um segundo turno, alguns debates já estão confirmados para o mês de outubro. Os candidatos que passarem pelo 1º turno e estiverem na disputa direta pelo cargo de presidente vão participar do evento organizado por emissoras de TV, portais e rádios.

Estes eventos ainda não estão confirmados, pois dependem do resultado do 1º turno e confirmação de presença dos candidatos. Porém, por enquanto, a previsão é que o primeiro debate do 2º turno seja na Band. A parceria do pool é entre a emissora, Folha de São Paulo, TV Cultura e UOL. O canal informou que em caso de 2º turno, o debate será realizado no dia 9 de outubro.

Em seguida, é esperado que o evento chefiado pela Rede TV!, Metrópoles e O Antagonista seja realizado no dia 17 de outubro. Apesar de cancelarem o debate do 1º turno, a assessoria da emissora disse ao UOL que o debate do 2º turno continua em pé.

Depois, qual o próximo debate presidencial será o do SBT, CNN, Veja, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra, no dia 24 de outubro. O debate da TV Globo será o último entre os candidatos mais votados até então pela população. A realização do evento está marcado para 28 de outubro. Caso o segundo turno seja realizado, ele deve acontecer no dia 30 de outubro.

Debates do possível 2º turno